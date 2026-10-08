東映は、同社のブランディングプロジェクト「東映荒波計画」より、今年の10月8日「トウエイの日」を記念し、新たなプロジェクトを始動した。

今回、ポケットモンスターやモンスターハンターなど人気シリーズのアートなどを手掛け、SNSを中心に絶大な人気を誇るイラストレーター・タケウチリョースケ氏を起用し、同社の配給マークを初めて擬人化した新キャラクター「あらいなみ T081」が発表された。

「あらいなみ T081」は、東映のシンボルを元にした、洗練されたストリート調のキャラクター。キャップのフロントやイヤリング(アクセサリー)に、さらにはキャラクターの命ともいえる瞳の中の輝きには、象徴的な東映マークの三角形(△)を配置。生き生きとした鮮やかなブルーのロングヘアーは、先端がダイナミックなしぶき(波頭)のようになっており、荒波の力強さを表現しているという。足元にはオープニングでおなじみの「岩礁」を踏みしめるポーズ、トップスには「TOEI」のロゴがあしらわれている。

キャラクター名にある「T081」は、語呂合わせで「TOEI(トウエイ)」を表す。長年親しまれてきた社名と、新たなキャラクターとしての近未来感・スタイリッシュさを掛け合わせたこだわりのネーミングだという。

今後、「あらいなみ T081」はオリジナルグッズの販売やSNSでのコンテンツ展開など、様々な場面での活躍を予定していく。

キャラクター紹介＆デザインポイント

名称：あらいなみ T081

モチーフ：東映企業ロゴ・社名・オープニング映像・配給マーク(通称・荒礁に波)

キャラクターデザイン：タケウチリョースケ

タケウチリョースケコメント

この度!東映様の「荒波計画」のキャラクターとして「あらいなみ」ちゃんのデザインをさせて頂きました!はじめにやっぱり「荒波計画」なので荒波を表現するにはやはり髪型かな、と髪型で荒波を表現させて頂きました。そして東映様の三角のロゴを随所に散りばめました。瞳のマークも三角!皆様に親しまれるキャラクターになる事を願ってます!よろしくお願いいたします!

企画背景

映画ファンをはじめ、世代を超えて親しまれてきた東映のオープニング映像。岩礁に打ち寄せる激しい波と輝く三角マークは、これから始まる物語への期待感を高める象徴として親しまれてきました。

東映では、この象徴的なアイコンを現代的かつ多様なアプローチで発信するプロジェクト「東映荒波計画」を推進してまいりました。

これまではロゴや荒波そのものをモチーフにしたグラフィックデザインを中心に展開してまいりましたが、今回プロジェクトの一環として、初となるキャラクターへの“擬人化”に挑戦いたしました。

スクリーンを飛び出し、東映という企業をより身近で親しみやすく感じていただくプロジェクトとして、今後は公式SNSでの発信や各種イベント、オリジナルグッズ展開などを通じて、老若男女問わず広く愛されるキャラクターを目指してまいります。

10月8日「トウエイの日」記念、Xキャンペーン開催

誕生を記念して、本日より東映オンラインストア公式X(旧Twitter)アカウントにてプレゼントキャンペーンを開催する。「あらいなみ T081」メインビジュアルを使用したオリジナルクリアカードを108名にプレゼントする。