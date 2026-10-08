ノルケインは10月1日、ハイパフォーマンス・スポーツウォッチ「Wild ONE」のグレード5チタン製トッププレートを初採用した新作3モデルを発売した。

Wild ONE Skeleton Titanium 42mm

同商品は、ブランドを象徴するハイパフォーマンス・スポーツウォッチの最新作。

3つの新作のうち2モデルは、革新的な「Wild ONE Skeleton」に新たな魅力を加えた「Wild ONE Skeleton Titanium 39mm Limited Edition」と「Wild ONE Skeleton Titanium 42mm」(各1,155,000円)。独自の衝撃吸収ケース構造を継承した機械式スポーツウォッチで、今回初めてトッププレート、ノルケインプレート、ピンバックルにグレード5チタンを採用し、洗練された美しさと堅牢性を高めた。39mmモデルは世界限定400本。

Wild ONE Skeleton Titanium 39mm

これまでのスケルトンモデルとは異なり、「Wild ONE Skeleton Titanium」39mmおよび42mmでは、ノルケインロゴをダイヤルリング上に配置した。ムーブメントの複雑な構造と美しさを、より一層堪能できるデザインとなっている。

「Wild ONE Meteorite Titanium 42mm」(123万2000円)は、フラッグシップモデルのスペシャルエディションで、数十億年もの歳月をかけて宇宙で形成された素材を用いたアンスラサイトカラーのメテオライト文字盤を採用している。隕石が持つ天然の模様によって、一つひとつの文字盤が異なる表情を見せるため、同じものは二つとして存在しないという。

Wild ONE Meteorite Titanium 42mm

ケースバックには、「SPECIAL EDITION, METEORITE」の文字をブラックで刻印した。ケースサイドにはブランドを象徴するグレード5チタン製のノルケインプレートをあしらい、上質なデザインに仕上げている。