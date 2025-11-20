隕石ダイヤルをまとった特別仕様、ノルケイン「WILD ONE METEORITE 42MM SPECIAL EDITION」

ノルケインの「WILD ONE」シリーズに、隕石由来のダイヤルを組み合わせた「WILD ONE METEORITE 42MM SPECIAL EDITION」が加わった。

独自の素材である「NORTEQ（ノルテック）」ケースによる軽さと耐衝撃性、そして42mmというサイズ感を軸に、ブランドの本質である冒険心を象徴するモデルに仕上がっている。世界限定300本、日本国内は40本の予定、価格は115万5,000円。

隕石特有の模様を生かした特別仕様





ノルケイン「WILD ONE METEORITE 42MM SPECIAL EDITION」

今回のスペシャルエディションの核となるのは、鉄隕石を用いたダイヤルだ。ウィドマンシュテッテン構造と呼ばれる独特の模様は、数千万年単位の冷却過程によって生まれる幾何学的パターンで、自然の造形美をそのまま文字盤へ落とし込んでいる。個体ごとに模様が異なるため、1本ずつ違った表情を持つ点も魅力だ。

ダイヤルの外周には分目盛りを置き、中央の隕石模様とのコントラストを強調。針とインデックスは視認性を意識し、暗所での判読性も確保されている。

ケースにはノルケイン独自素材「ノルテック」を使用。カーボン複合素材のノルテックは高い剛性と軽量性を両立し、WILD ONEシリーズの耐衝撃性を支える1つの基盤となっている。ケース径は42mmで、防水性能は200m。アクティブな環境でも安心して使用できる。側面のフレームやラグは、軽さを損なわないように最適化された形状に調整されている。

搭載するムーブメントは、自社製の「キャリバーNN20/1」。COSC認定クロノメーターだ。精度の安定性に重きを置いた構成で、力強いトルクと堅牢な構造を兼ね備えている。

WILD ONEは、冒険心を刺激するタフネスと快適な装着感を両立したシリーズで、ブランドのアイデンティティを象徴する位置づけ。今回の隕石ダイヤル仕様は、自然素材の魅力と先進素材の組み合わせにより、同シリーズの個性をさらに広げた存在といえる。