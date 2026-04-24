スイス時計ブランドのノルケインは4月14日、遊び心あふれる新作「FREEDOM CHRONO ENJOY LIFE "SPRINKLES"(スプリンクル)」を、全国のノルケイン正規販売店で発売した。

FREEDOM CHRONO ENJOY LIFE SPRINKLES

同モデルは、昨年大きな成功を収めた「Enjoy Life」シリーズの第2弾。ソフトクリームのトッピング(スプリンクル)から着想を得たカラフルなデザインが特徴で、人生をポジティブに楽しむというブランドのメッセージを体現している。

ダイヤルカラーは、「ストロベリー」と「ブルーラズベリー」の2種類を展開。文字盤に散りばめられたカラフルなスプリンクル装飾にはスーパールミノバが施されており、暗所ではブルーに発光する。1週間に1度、4時と5時の間の日付窓にソフトクリームのモチーフが現れる仕掛けも施した。

FREEDOM CHRONO ENJOY LIFE SPRINKLES

ベースモデルには、自由な精神を象徴する「Freedom 60 Chrono」を採用。40mmの316Lステンレススチールケースに、ヴィンテージ風のポンププッシャーやボックス型のサファイアガラスを備えている。ストラップはステンレススチールブレスレットのほか、暗所で発光するスプリンクル装飾を施したホワイトラバーも選択できる。

専用のノルケイン・ローターを備えた自動巻きクロノグラフムーブメント「ノルケイン製キャリバーN19」を搭載。ダイヤルは視認性の高いトリコンパックスレイアウトで、タキメータースケールも装備した。100m防水性能やブランドロゴを刻印したねじ込み式リューズなど、スポーツウォッチとしての高い実用性も兼ね備えている。

ケース左側面にはノルケインの象徴である「NORQAINプレート」を配置しており、刻印によるカスタマイズが可能。また、ケースバックには「Enjoy Life」の文字とスペシャルエディションの刻印も施している。