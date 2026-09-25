オリエントスターから、ブランド75周年を機に始動した「Sakigake（先駆け）」デザインプロジェクトの第1弾として、コンテンポラリーコレクションの新作「スリーハンド」が登場する。ブランドの象徴とも言えるダイヤルのパワーリザーブ表示を省き、「しなやかに強く」をテーマに、ケースからブレスレット、文字板まで新たにデザインした機械式の3針モデルだ。

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「Sakigake」第1弾は、シンプルな3針モデル

オリエントスターはブランド誕生75周年の節目に、「Joy of Discovery」のもと、新しい美の創造を目指す「Sakigake（先駆け）」デザインプロジェクトをスタートした。その第1弾として登場するのが、コンテンポラリーコレクションの新作となる機械式の「スリーハンド」だ。

デザインコンセプトは「しなやかに強く」。柔らかさと力強さを併せ持つ日本的な美しさを、現代的な腕時計として表現したという。

オリエントスター コンテンポラリーコレクション スリーハンド（左上「RK-BQ0001G」、右上「RK-BQ0002L」、左下「RK-BQ0003S」、右下「RK-BQ0004Y」限定モデル）

まず目を引くのは、ケースからブレスレットへと連続するライン。ケース径は38.7mm、厚さ11.8mm。ラグには深い溝を設け、そのラインがブレスレットの左右へ一筆書きのようにつながっていく。ケースからブレスレットへ伸びる曲線的なシルエットは和弓をイメージしたもので、「しなやかに強く」というテーマを端的に表している。

ブレスレットも新設計だ。四隅に丸みを持たせた中コマとHコマを隙間なく連ね、柔らかな立体感と密度感を持たせた。バックルは薄く短いプッシュ三つ折式で、閉じたときにブレスレットとの段差が少なく、装着時の収まりもいい。ケースからブレスレットまで一体感のある外観としつつ、装着感にも配慮している。

フェイスもこれまでのオリエントスターとは少し違う。ブランドの象徴とも言えるパワーリザーブインジケーターを文字板から省き、時・分・秒の3針だけでまとめた。日付け表示もない。カット面が花びらを思わせる新しいインデックスと、それに合わせたスケルトン針を組み合わせ、シンプルな中に柔らかさとシャープ感を持ったデザインとしている。

文字板は放射筋目仕上げと厚クリア塗装。レギュラーモデルはゴールドの「RK-BQ0001G」、ライトブルーの「RK-BQ0002L」、シルバーの「RK-BQ0003S」という3色で、価格はいずれも13万2,000円だ。さらにカッパー文字板の「RK-BQ0004Y」を世界900本限定で用意。限定モデルは国内300本、海外600本で、価格は14万3,000円となる。発売予定日は2026年10月29日。

ムーブメントも今回のモデルに合わせて新しくなった。自社製の自動巻き機械式「キャリバーF7542」は、パワーリザーブ表示とカレンダー表示を持たないシンプルな仕様。パワーリザーブは50時間以上、精度は日差+15秒～-5秒としている。シースルーケースバックから、新型ムーブメントの動きを眺めることもできる。

日常使いしやすい約39mmのケースとシンプルな3針表示、そして新たな外装デザインを組み合わせた「スリーハンド」は、これまでのオリエントスターとはひと味違う方向性を感じさせるモデルだ。「Sakigake」という名前の通り、第1弾として今後のオリエントスターのデザインを占う1本としても注目したい。また、機械式腕時計の最初の1本としてもおすすめだ。

ケース／ブレスレット素材：ステンレススチール（SUS316L）

ケースサイズ：縦47.0mm×横38.7mm×厚さ11.8mm

風防：両球面サファイアクリスタル（ARコーティング）

中留：プッシュ三つ折式

裏ぶた：サファイアクリスタル、シースルーケースバック

防水性能：10気圧防水

ムーブメント：手巻き付き自動巻き機械式「Cal.F7542」

パワーリザーブ：50時間以上

精度：日差+15秒～-5秒

ギャラリー

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