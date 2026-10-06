阪神、序盤を2点リードで中盤へ

阪神が1回裏に先制、2回裏にも追加点を挙げ、広島を相手に2点リードを奪った。広島は3回まで無得点。両チームの得点経過は [0-0-0 vs 1-1-0] となっている。

【スタメン】

阪神: 1(中)近本 2(二)中野 3(右)森下 4(三)佐藤 5(一)大山 6(左)髙寺 7(捕)伏見 8(遊)小幡 9(投)大竹

広島: 1(中)中村奨 2(遊)勝田 3(二)菊池 4(一)坂倉 5(三)佐々木 6(右)末包 7(左)林 8(捕)石原 9(投)工藤

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 140 77 61 2 .558 -
2 巨人 143 76 64 3 .543 2
3 DeNA 143 71 69 3 .507 7
4 広島 141 61 76 4 .445 15
5 ヤクルト 142 60 80 2 .429 18
6 中日 143 60 81 2 .426 18

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 143 91 49 3 .650 -
2 西武 142 78 60 4 .565 12
3 日本ハム 143 78 62 3 .557 13
4 オリックス 143 65 76 2 .461 26
5 ロッテ 142 63 76 3 .453 27
6 楽天 143 58 84 1 .408 34