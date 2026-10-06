阪神、序盤を2点リードで中盤へ
阪神が1回裏に先制、2回裏にも追加点を挙げ、広島を相手に2点リードを奪った。広島は3回まで無得点。両チームの得点経過は [0-0-0 vs 1-1-0] となっている。
【スタメン】
阪神: 1(中)近本 2(二)中野 3(右)森下 4(三)佐藤 5(一)大山 6(左)髙寺 7(捕)伏見 8(遊)小幡 9(投)大竹
広島: 1(中)中村奨 2(遊)勝田 3(二)菊池 4(一)坂倉 5(三)佐々木 6(右)末包 7(左)林 8(捕)石原 9(投)工藤
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「阪神タイガース」のニュースまとめ
「広島カープ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|140
|77
|61
|2
|.558
|-
|2
|巨人
|143
|76
|64
|3
|.543
|2
|3
|DeNA
|143
|71
|69
|3
|.507
|7
|4
|広島
|141
|61
|76
|4
|.445
|15
|5
|ヤクルト
|142
|60
|80
|2
|.429
|18
|6
|中日
|143
|60
|81
|2
|.426
|18
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|143
|91
|49
|3
|.650
|-
|2
|西武
|142
|78
|60
|4
|.565
|12
|3
|日本ハム
|143
|78
|62
|3
|.557
|13
|4
|オリックス
|143
|65
|76
|2
|.461
|26
|5
|ロッテ
|142
|63
|76
|3
|.453
|27
|6
|楽天
|143
|58
|84
|1
|.408
|34