阪神、広島に1点リードで後半戦へ
広島対阪神は6回を終え、阪神が2-1と1点リード。阪神は1回裏と2回裏にそれぞれ1点ずつを奪取。広島は6回表に1点を返し追い上げた。阪神は近本、佐藤輝、広島は坂倉がそれぞれ打点を挙げている。
【スタメン】
阪神: 1(中)近本 光司 2(二)中野 拓夢 3(右)森下 翔太 4(三)佐藤 輝明 5(一)大山 悠輔 6(左)髙寺 望夢 7(捕)伏見 寅威 8(遊)小幡 竜平 9(投)大竹 耕太郎
広島: 1(中)中村 奨成 2(遊)勝田 成 3(二)菊池 涼介 4(一)坂倉 将吾 5(三)佐々木 泰 6(右)末包 昇大 7(左)林 晃汰 8(捕)石原 貴規 9(投)工藤 泰己
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「阪神タイガース」のニュースまとめ
「広島カープ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|140
|77
|61
|2
|.558
|-
|2
|巨人
|143
|76
|64
|3
|.543
|2
|3
|DeNA
|143
|71
|69
|3
|.507
|7
|4
|広島
|141
|61
|76
|4
|.445
|15
|5
|ヤクルト
|142
|60
|80
|2
|.429
|18
|6
|中日
|143
|60
|81
|2
|.426
|18
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|143
|91
|49
|3
|.650
|-
|2
|西武
|142
|78
|60
|4
|.565
|12
|3
|日本ハム
|143
|78
|62
|3
|.557
|13
|4
|オリックス
|143
|65
|76
|2
|.461
|26
|5
|ロッテ
|142
|63
|76
|3
|.453
|27
|6
|楽天
|143
|58
|84
|1
|.408
|34