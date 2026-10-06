阪神、広島に1点リードで後半戦へ

広島対阪神は6回を終え、阪神が2-1と1点リード。阪神は1回裏と2回裏にそれぞれ1点ずつを奪取。広島は6回表に1点を返し追い上げた。阪神は近本、佐藤輝、広島は坂倉がそれぞれ打点を挙げている。

【スタメン】

阪神: 1(中)近本　光司 2(二)中野　拓夢 3(右)森下　翔太 4(三)佐藤　輝明 5(一)大山　悠輔 6(左)髙寺　望夢 7(捕)伏見　寅威 8(遊)小幡　竜平 9(投)大竹　耕太郎

広島: 1(中)中村　奨成 2(遊)勝田　成 3(二)菊池　涼介 4(一)坂倉　将吾 5(三)佐々木　泰 6(右)末包　昇大 7(左)林　晃汰 8(捕)石原　貴規 9(投)工藤　泰己

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

「阪神タイガース」のニュースまとめ
「広島カープ」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 140 77 61 2 .558 -
2 巨人 143 76 64 3 .543 2
3 DeNA 143 71 69 3 .507 7
4 広島 141 61 76 4 .445 15
5 ヤクルト 142 60 80 2 .429 18
6 中日 143 60 81 2 .426 18

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 143 91 49 3 .650 -
2 西武 142 78 60 4 .565 12
3 日本ハム 143 78 62 3 .557 13
4 オリックス 143 65 76 2 .461 26
5 ロッテ 142 63 76 3 .453 27
6 楽天 143 58 84 1 .408 34