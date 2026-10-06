西武、2点リードで序盤を終える

西武は1回表に先制、2回表に追加点を挙げ、2-0でロッテとの序盤を終えた。長谷川が本塁打、外崎が打点を挙げ、チームを牽引している。ロッテはまだ得点が入っていない。

【スタメン】

ロッテ: 1(左)西川 2(指)山口 3(一)寺地 4(右)山本 5(二)上田 6(中)髙部 7(捕)佐藤 8(三)櫻井 9(遊)小川 10(投)ルケーシー

西武: 1(右)カナリオ 2(中)長谷川 3(捕)小島 4(指)中村剛 5(三)渡部 6(一)外崎 7(二)石井 8(左)岸 9(遊)滝澤 10(投)武内

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 140 77 61 2 .558 -
2 巨人 143 76 64 3 .543 2
3 DeNA 143 71 69 3 .507 7
4 広島 141 61 76 4 .445 15
5 ヤクルト 142 60 80 2 .429 18
6 中日 143 60 81 2 .426 18

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 143 91 49 3 .650 -
2 西武 142 78 60 4 .565 12
3 日本ハム 143 78 62 3 .557 13
4 オリックス 143 65 76 2 .461 26
5 ロッテ 142 63 76 3 .453 27
6 楽天 143 58 84 1 .408 34