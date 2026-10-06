西武、2点リードで序盤を終える
西武は1回表に先制、2回表に追加点を挙げ、2-0でロッテとの序盤を終えた。長谷川が本塁打、外崎が打点を挙げ、チームを牽引している。ロッテはまだ得点が入っていない。
【スタメン】
ロッテ: 1(左)西川 2(指)山口 3(一)寺地 4(右)山本 5(二)上田 6(中)髙部 7(捕)佐藤 8(三)櫻井 9(遊)小川 10(投)ルケーシー
西武: 1(右)カナリオ 2(中)長谷川 3(捕)小島 4(指)中村剛 5(三)渡部 6(一)外崎 7(二)石井 8(左)岸 9(遊)滝澤 10(投)武内
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「西武ライオンズ」のニュースまとめ
「ロッテマリーンズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|140
|77
|61
|2
|.558
|-
|2
|巨人
|143
|76
|64
|3
|.543
|2
|3
|DeNA
|143
|71
|69
|3
|.507
|7
|4
|広島
|141
|61
|76
|4
|.445
|15
|5
|ヤクルト
|142
|60
|80
|2
|.429
|18
|6
|中日
|143
|60
|81
|2
|.426
|18
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|143
|91
|49
|3
|.650
|-
|2
|西武
|142
|78
|60
|4
|.565
|12
|3
|日本ハム
|143
|78
|62
|3
|.557
|13
|4
|オリックス
|143
|65
|76
|2
|.461
|26
|5
|ロッテ
|142
|63
|76
|3
|.453
|27
|6
|楽天
|143
|58
|84
|1
|.408
|34