玉乃光酒造は、『ちいかわ』に登場する「くりまんじゅう」をデザインした「ちいかわ 日本酒とお出汁のだし割りセット」を11月10日に発売する。作中でくりまんじゅうが楽しんでいた日本酒の「だし割り」を自宅で再現できるセットで、10月5日からオンラインショップで予約を受け付けている。

「だし割り」は、日本酒におでんのだしなどを合わせる飲み方。今回のセットでは、おでんのだしの代わりに濃縮つゆ「味わいつゆ」を使用し、お湯を用意するだけで作れるようにした。

セットには純米吟醸酒1本(180ml)、味わいつゆ1本(150ml)、だし割り専用カップ1個、だし割りレシピ1部が付属する。日本酒のアルコール分は15度、精米歩合は60%。

専用カップには「お湯ライン」と「だしライン」が入り、それぞれのラインに合わせてお湯と味わいつゆを注いだ後、日本酒を加えることでだし割りを作れる。日本酒の量は好みに合わせて調整可能だ。

パッケージにも、さまざまなくりまんじゅうや作中に登場するアイテムをデザイン。メインデザインには、印象的なシーンを盛り込んでいる。

さまざまなくりまんじゅうをあしらったパッケージ

発売日は11月10日。玉乃光酒造オンラインショップでは10月5日から予約を受け付けている。