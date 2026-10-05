楽天、ソフトバンクに2点リード

楽天が1回裏に1点、2回裏に1点を追加し、序盤を終えてソフトバンクに2点リード。宗山、マッカスカーがそれぞれ1打点を挙げている。

【スタメン】

楽天: 1(右)中島 2(遊)宗山 3(中)辰己 4(一)YG安田 5(指)マッカスカー 6(二)村林 7(三)黒川 8(捕)太田 9(左)阪上 10(投)前田健

ソフトバンク: 1(左)正木 2(中)周東 3(指)近藤 4(三)栗原 5(右)柳町 6(一)山川 7(遊)川瀬 8(捕)海野 9(二)庄子 10(投)上茶谷

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 140 77 61 2 .558 -
2 巨人 143 76 64 3 .543 2
3 DeNA 143 71 69 3 .507 7
4 広島 141 61 76 4 .445 15
5 ヤクルト 142 60 80 2 .429 18
6 中日 143 60 81 2 .426 18

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 143 91 49 3 .650 -
2 西武 142 78 60 4 .565 12
3 日本ハム 143 78 62 3 .557 13
4 オリックス 143 65 76 2 .461 26
5 ロッテ 142 63 76 3 .453 27
6 楽天 143 58 84 1 .408 34