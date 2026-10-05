楽天、ソフトバンクに2点リード
楽天が1回裏に1点、2回裏に1点を追加し、序盤を終えてソフトバンクに2点リード。宗山、マッカスカーがそれぞれ1打点を挙げている。
【スタメン】
楽天: 1(右)中島 2(遊)宗山 3(中)辰己 4(一)YG安田 5(指)マッカスカー 6(二)村林 7(三)黒川 8(捕)太田 9(左)阪上 10(投)前田健
ソフトバンク: 1(左)正木 2(中)周東 3(指)近藤 4(三)栗原 5(右)柳町 6(一)山川 7(遊)川瀬 8(捕)海野 9(二)庄子 10(投)上茶谷
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「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|140
|77
|61
|2
|.558
|-
|2
|巨人
|143
|76
|64
|3
|.543
|2
|3
|DeNA
|143
|71
|69
|3
|.507
|7
|4
|広島
|141
|61
|76
|4
|.445
|15
|5
|ヤクルト
|142
|60
|80
|2
|.429
|18
|6
|中日
|143
|60
|81
|2
|.426
|18
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|143
|91
|49
|3
|.650
|-
|2
|西武
|142
|78
|60
|4
|.565
|12
|3
|日本ハム
|143
|78
|62
|3
|.557
|13
|4
|オリックス
|143
|65
|76
|2
|.461
|26
|5
|ロッテ
|142
|63
|76
|3
|.453
|27
|6
|楽天
|143
|58
|84
|1
|.408
|34