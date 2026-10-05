オランダ代表DFフィルジル・ファン・ダイク（リヴァプール／イングランド）が、同代表通算100試合出場を達成した。

オランダ代表は4日に行われたUEFAネーションズリーグ（UNL）2026－27・グループA2第4節でセルビア代表と対戦。31分にトゥーン・コープマイネルスのFKから先制すると、35分にミハイロ・ツヴェトコヴィッチに同点弾を許したが、71分にジョシュア・ザークツィーが勝ち越しゴールを挙げ、2－1で勝利を収めた。

今回の活動の4連戦すべてにフル出場したファン・ダイクは、セルビア代表戦が記念すべき代表での100試合目に。リヴァプールの公式サイトによると、これで同選手は通算100試合出場を達成したオランダ代表史上11人目の選手になったという。なお、同代表の歴代最多出場記録はウェズレイ・スナイデル氏が記録した134試合となっている。

また、昨年11月にオランダ代表でキャプテンを最も多く務めた選手になっていたファン・ダイクは、セルビア代表戦でもキャプテンマークを巻いており、同選手が代表チームでキャプテンを務めた84試合目だったことも伝えられている。

【ハイライト動画】ファン・ダイクが通算100試合出場のオランダ代表がセルビア代表に勝利