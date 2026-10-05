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2026.10.05 18:00 楽天モバイル 最強パーク宮城
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
ソフトバンク 0 0 0 0 0 4 0
楽天 1 1 0 2 3 1

  • OUT

    7番 川瀬 晃 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    6番 山川 穂高 空振り三振 2アウト

  • OUT

    5番 柳町 達 ショートライナー 1アウト

  • OUT

    4番 栗原 陵矢 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    6番 村林 一輝 レフトフライ 3アウト

  • OUT

    5番 Ｃ・マッカスカー ショートゴロ 2アウト

  • OUT

    4番 YG安田 セカンドゴロ 1アウト

  • OUT

    3番 近藤 健介 センターフライ 3アウト

  • OUT

    2番 周東 佑京 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    1番 正木 智也 空振り三振 2アウト

  • OUT

    9番 庄子 雄大 空振り三振 1アウト

  • OUT

    3番 辰己 涼介 空振り三振 3アウト

  • OUT

    ソ0-2楽

    2番 宗山 塁 ライト犠牲フライ 楽天得点！ ソ 0-2 楽 2アウト ランナー：1、2塁

  • OUT

    1番 中島 大輔 フォアボール ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    9番 阪上 翔也 ピッチャーヒット ランナー：1、3塁

  • OUT

    8番 太田 光 ファースト送りバント 1アウト ランナー：3塁

  • OUT

    7番 黒川 史陽 センターツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    8番 海野 隆司 ライトヒット 3アウト

  • OUT

    7番 川瀬 晃 空振り三振 2アウト

  • OUT

    6番 山川 穂高 サードゴロ 1アウト

  • OUT

    5番 柳町 達 ライトツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    6番 村林 一輝 ショートダブルプレイ 3アウト

  • OUT

    ソ0-1楽

    5番 Ｃ・マッカスカー フォアボール 楽天得点！ ソ 0-1 楽 ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    4番 YG安田 フォアボール ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    3番 辰己 涼介 デッドボール ランナー：1、3塁

  • OUT

    2番 宗山 塁 センタースリーベースヒット ランナー：3塁

  • OUT

    1番 中島 大輔 センターフライ 1アウト

  • OUT

    4番 栗原 陵矢 空振り三振 3アウト

  • OUT

    3番 近藤 健介 空振り三振 2アウト

  • OUT

    1塁ランナー周東 佑京 盗塁成功 ランナー：2塁

  • OUT

    セカンド 村林 一輝がファンブル ランナー：1塁

  • OUT

    2番 周東 佑京 セカンドエラー ランナー：1塁

  • OUT

    1番 正木 智也 センターフライ 1アウト

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