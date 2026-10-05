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OUT
7番 川瀬 晃 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
6番 山川 穂高 空振り三振 2アウト
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OUT
5番 柳町 達 ショートライナー 1アウト
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OUT
4番 栗原 陵矢 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
6番 村林 一輝 レフトフライ 3アウト
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OUT
5番 Ｃ・マッカスカー ショートゴロ 2アウト
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OUT
4番 YG安田 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
3番 近藤 健介 センターフライ 3アウト
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OUT
2番 周東 佑京 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
1番 正木 智也 空振り三振 2アウト
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OUT
9番 庄子 雄大 空振り三振 1アウト
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OUT
3番 辰己 涼介 空振り三振 3アウト
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OUT
ソ0-2楽
2番 宗山 塁 ライト犠牲フライ 楽天得点！ ソ 0-2 楽 2アウト ランナー：1、2塁
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OUT
1番 中島 大輔 フォアボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
9番 阪上 翔也 ピッチャーヒット ランナー：1、3塁
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OUT
8番 太田 光 ファースト送りバント 1アウト ランナー：3塁
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OUT
7番 黒川 史陽 センターツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
8番 海野 隆司 ライトヒット 3アウト
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OUT
7番 川瀬 晃 空振り三振 2アウト
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OUT
6番 山川 穂高 サードゴロ 1アウト
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OUT
5番 柳町 達 ライトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
6番 村林 一輝 ショートダブルプレイ 3アウト
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OUT
ソ0-1楽
5番 Ｃ・マッカスカー フォアボール 楽天得点！ ソ 0-1 楽 ランナー：1、2、3塁
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OUT
4番 YG安田 フォアボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
3番 辰己 涼介 デッドボール ランナー：1、3塁
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OUT
2番 宗山 塁 センタースリーベースヒット ランナー：3塁
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OUT
1番 中島 大輔 センターフライ 1アウト
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OUT
4番 栗原 陵矢 空振り三振 3アウト
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OUT
3番 近藤 健介 空振り三振 2アウト
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OUT
1塁ランナー周東 佑京 盗塁成功 ランナー：2塁
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OUT
セカンド 村林 一輝がファンブル ランナー：1塁
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OUT
2番 周東 佑京 セカンドエラー ランナー：1塁
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OUT
1番 正木 智也 センターフライ 1アウト
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