日本銀行の利上げで、預金金利は以前より高くなっています。こうした局面で確認したいのが、すでに持っている定期預金の満期です。「自動継続」にしていると、満期後もそのまま同じ期間の定期預金に預け直されることがあります。※サムネイル画像：PIXTA

◆利上げで預金金利も上昇

日本銀行は2026年9月18日、政策金利を1％から1.25％へ引き上げました。銀行の預金金利も上昇しています。

例えば三菱UFJ銀行のスーパー定期は、2026年9月時点で1年ものが年0.5％、3年ものが年0.8％、5年ものが年1％です。

ここで注意したいのが、過去に低い金利で預けた定期預金が満期を迎える場合です。満期時の扱いには、大きく分けて「自動継続」と「自動解約」があります。

◆自動継続でも昔の金利が続くわけではない

自動継続という言葉から、「最初に預けたときの金利で、そのまま続く」と思う人もいるかもしれません。

一般に自動継続では、満期日に同じ期間の定期預金として継続され、その時点の店頭表示金利が適用されます。

例えば、5年前に年0.1％で預けた5年定期が満期を迎え、満期時の5年定期が年1％なら、自動継続後は年1％が適用されるという仕組みです。

金利が上がっている局面では、自動継続によって以前より高い金利になるケースがあります。

◆問題は「同じ期間」でいいのか

ただし、金利が上がったからといって、そのまま自動継続すればよいとは限りません。例えば、5年定期を自動継続すれば、再び5年間の定期預金になります。

今後さらに金利が上昇しても、固定金利の定期預金なら、原則として継続時に決まった金利が満期まで続きます。

一方、1年定期に変更しておけば、1年後にその時点の金利で預け直すことができます。満期は「金利が上がったか」だけでなく、「次も同じ期間でよいか」を確認する機会でもあります。

◆100万円なら利息差は年間5000円

三菱UFJ銀行の現在の金利で、100万円を預ける場合を考えてみます。

1年定期の年0.5％なら、1年間の利息は税引前5000円です。5年定期の年1％なら、1年間当たり税引前1万円となります。

差は年間5000円です。

5年定期を選べば現在の高い金利を長く確保できますが、その間に金利が上がれば、新しい金利を取り込めません。

反対に1年定期なら現在の利息は少なくなりますが、1年後に金利を選び直せます。

◆満期前に一度確認しておく

定期預金を持っている人は、まず満期日と満期時の取り扱いを確認してみましょう。

特に何年も前に作った定期預金では、自動継続になっていることを忘れている場合もあります。

満期時に使う予定があるなら普通預金へ戻す。しばらく使わないなら再び定期預金にする。金利上昇を取り込みたいなら期間を短くする、といった選択肢があります。

また、同じ銀行だけを見る必要もありません。他行の定期預金や個人向け国債などと比較することもできます。

◆自動継続は便利だが「お任せ」にしない

自動継続そのものが不利な仕組みというわけではありません。満期日に手続きをしなくても、その時点の金利で継続できる便利な仕組みです。

ただ、金利が大きく動いている時期は、数年前とは預け先の選択肢も変わっています。

満期を迎える前に「次も同じ期間でいいのか」「いつ使うお金なのか」を確認する。それだけでも、何となく自動継続を続けるのとは違ってきます。

※定期預金の金利、満期時の取り扱い、自動継続の変更期限などは金融機関や商品によって異なります。本文の金利は三菱UFJ銀行の2026年9月時点のスーパー定期を例にしています。利息は税引前の概算です。

文：田代 昌之（金融文筆家）

新光証券（現みずほ証券）やシティバンクなどを経て金融情報会社に入社。アナリスト業務やコンプライアンス業務、グループの暗号資産交換業者や証券会社の取締役に従事し、2024年よりフリー。ラジオNIKKEIでパーソナリティを務めている。

文＝田代 昌之（金融文筆家）