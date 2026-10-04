◆利上げで預金金利も上昇

日本銀行は2026年9月18日、政策金利を1％から1.25％へ引き上げました。銀行の預金金利も上昇しています。

例えば三菱UFJ銀行のスーパー定期は、2026年9月時点で1年ものが年0.5％、3年ものが年0.8％、5年ものが年1％です。

ここで注意したいのが、過去に低い金利で預けた定期預金が満期を迎える場合です。満期時の扱いには、大きく分けて「自動継続」と「自動解約」があります。

◆自動継続でも昔の金利が続くわけではない

自動継続という言葉から、「最初に預けたときの金利で、そのまま続く」と思う人もいるかもしれません。

一般に自動継続では、満期日に同じ期間の定期預金として継続され、その時点の店頭表示金利が適用されます。

例えば、5年前に年0.1％で預けた5年定期が満期を迎え、満期時の5年定期が年1％なら、自動継続後は年1％が適用されるという仕組みです。

金利が上がっている局面では、自動継続によって以前より高い金利になるケースがあります。

◆問題は「同じ期間」でいいのか

ただし、金利が上がったからといって、そのまま自動継続すればよいとは限りません。例えば、5年定期を自動継続すれば、再び5年間の定期預金になります。

今後さらに金利が上昇しても、固定金利の定期預金なら、原則として継続時に決まった金利が満期まで続きます。

一方、1年定期に変更しておけば、1年後にその時点の金利で預け直すことができます。満期は「金利が上がったか」だけでなく、「次も同じ期間でよいか」を確認する機会でもあります。

◆100万円なら利息差は年間5000円

三菱UFJ銀行の現在の金利で、100万円を預ける場合を考えてみます。

1年定期の年0.5％なら、1年間の利息は税引前5000円です。5年定期の年1％なら、1年間当たり税引前1万円となります。

差は年間5000円です。

5年定期を選べば現在の高い金利を長く確保できますが、その間に金利が上がれば、新しい金利を取り込めません。

反対に1年定期なら現在の利息は少なくなりますが、1年後に金利を選び直せます。

◆満期前に一度確認しておく

定期預金を持っている人は、まず満期日と満期時の取り扱いを確認してみましょう。

特に何年も前に作った定期預金では、自動継続になっていることを忘れている場合もあります。

満期時に使う予定があるなら普通預金へ戻す。しばらく使わないなら再び定期預金にする。金利上昇を取り込みたいなら期間を短くする、といった選択肢があります。

また、同じ銀行だけを見る必要もありません。他行の定期預金や個人向け国債などと比較することもできます。

◆自動継続は便利だが「お任せ」にしない

自動継続そのものが不利な仕組みというわけではありません。満期日に手続きをしなくても、その時点の金利で継続できる便利な仕組みです。

ただ、金利が大きく動いている時期は、数年前とは預け先の選択肢も変わっています。

満期を迎える前に「次も同じ期間でいいのか」「いつ使うお金なのか」を確認する。それだけでも、何となく自動継続を続けるのとは違ってきます。

※定期預金の金利、満期時の取り扱い、自動継続の変更期限などは金融機関や商品によって異なります。本文の金利は三菱UFJ銀行の2026年9月時点のスーパー定期を例にしています。利息は税引前の概算です。

文：田代 昌之（金融文筆家）

新光証券（現みずほ証券）やシティバンクなどを経て金融情報会社に入社。アナリスト業務やコンプライアンス業務、グループの暗号資産交換業者や証券会社の取締役に従事し、2024年よりフリー。ラジオNIKKEIでパーソナリティを務めている。

文＝田代 昌之（金融文筆家）