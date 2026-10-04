スペイン代表は現地時間10月3日、UEFAネーションズリーグ（UNL）2026－27・グループA3第3節でチェコ代表を3－1で下した。試合後、約3年ぶりに“ラ・ロハ”の一員としてピッチに立ったDFフラン・ガルシア（ベティス）が、同国メディア『テレデポルテ』を通して、素直な心境を口にした。

今夏に北中米3カ国で共催されたFIFAワールドカップ2026で優勝を果たし、“世界王者”として今季のUNLに参戦したスペイン代表は、第1節でイングランド代表との激闘を3－2で制すると、第2節ではクロアチア代表に4－1と大勝。3連勝をかけて、アストゥリアス州オビエドの『エスタディオ・カルロス・タルティエレ』にチェコ代表を迎えた。

試合は立ち上がりの6分、FWラミン・ヤマル（バルセロナ）がペナルティエリア右から強烈な左足シュートを突き刺して先手を取る。35分にはゴール前のスペースに顔を出したMFロドリ（バルセロナ）が追加点。後半に入ると69分に1点を返されたものの、終盤の89分にはMFミケル・メリーノ（アーセナル／イングランド）がセカンドボールを押し込み勝利を決定付ける。試合は3－1でタイムアップを迎え、スペイン代表は今季のUNLで3連勝を飾った。

同試合、フラン・ガルシアはスペイン代表の左サイドバックとしてフル出場。“ラ・ロハ”のユニフォームに袖を通してピッチに立つのは、2023年10月に行われたEURO2024予選のノルウェー代表戦以来、実に3年ぶりのことだった。

同年夏、ラージョ・バジェカーノからレアル・マドリードへのステップアップを果たしたものの、スペイン屈指の強豪では絶対的な立ち位置を確立できず。しかしながら、今夏にベティスに新天地を求めると、ここまでラ・リーガ6試合に出場するなど存在感を放ち、スペイン代表復帰に漕ぎ着けた。

試合後、フラン・ガルシアは「嬉しいよ。世界王者であるこのチームに再び戻って来られたことがね」と、喜びを口にする。「オビエドの皆さんの応援に感謝したい。スペイン代表に復帰して、試合に出場し、このような声援を受けて勝利できたことが誇らしい」と語ると、試合内容については次のように振り返った。

「代表のゲームに楽な試合なんてない。後半は厳しい展開になったが、交代選手が本当に助けになってくれた。これはチーム全体の重要性を浮き彫りにしている。つまり、誰が出場しても、チーム全員が重要な役割を果たすということだ」

また、フラン・ガルシアは3年ぶりの復帰となったものの、「この顔ぶれは見慣れている」と明かし、順応に時間は必要なかったと主張。「チームの質の高さは疑いようがない。みんな同じ方向を向いて努力している。僕もその一員として、一生懸命に取り組みたい」と、“生き残り”への思いも明かした。

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