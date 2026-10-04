UEFAネーションズリーグ（UNL）2026－27・グループA3第3節が3日に行われ、クロアチア代表とイングランド代表が対戦した。

FIFAワールドカップ2026の再戦は、イングランド代表の“ゴールショー”となった。敵地に乗り込んだスリーライオンズは、8分にハリー・ケインのゴールで先制に成功すると、ジュード・ベリンガムやアンソニー・ゴードンらも続き、前半だけで4点のリードを奪った。

イングランド代表の勢いは後半に入っても止まらず、ケインとブカヨ・サカがともにこの日2点目をマーク。最後は87分、途中出場のモーガン・ロジャーズが7点目を決めた。

試合はこのまま0－7でタイムアップ。イングランド代表はタレントが揃い踏みでUNL2連勝。一方、クロアチア代表は同国代表史上最大点差の敗戦となったようだ。

両者の次戦は6日、クロアチア代表はスペイン代表と、イングランド代表はチェコ代表と対戦する。

【スコア】

クロアチア代表 0－7 イングランド代表

【得点者】

0－1 8分 ハリー・ケイン（イングランド代表）

0－2 21分 ジュード・ベリンガム（イングランド代表）

0－3 39分 アンソニー・ゴードン（イングランド代表）

0－4 45分 ブカヨ・サカ（イングランド代表）

0－5 53分 ハリー・ケイン（イングランド代表）

0－6 68分 ブカヨ・サカ（イングランド代表）

0－7 87分 モーガン・ロジャーズ（イングランド代表）

【衝撃7発】イングランド代表のゴールショー開演