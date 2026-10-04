現地時間3日、インド代表対ブラジル代表の国際親善試合が行われた。

FIFAワールドカップ2026をラウンド16敗退で終えたブラジル代表。北中米W杯後初となる活動で、9月はオーストラリア代表との2連戦（△1－1、○4－2）を終え、今回はインド代表と史上初となる対戦に臨む。

試合は序盤から左サイドに配置されたヴィニシウス・ジュニオール、右のエステヴァンがインドDFの背後を狙い続けるも、攻撃は単発に終わりなかなかリードを奪えない。それでも29分、エステヴァンのカットインからブラジルが先制。ドリブルで切り込むと、左足を振り抜きネットを揺らした。

その後も、ブラジルがボールを支配し、インドはカウンターから1発を狙う構図が続くと、迎えた42分にブラジルが追加点。エステヴァンのアシストからペドロがシュートを決め切り、ブラジルは2点のリードで試合を折り返す。

後半も試合展開は変わらず、インドもカウンターからシュートまで持つ込むなどチャンスを作ったが、迎えた58分にブラジルのサムエウ・リーノが3点目をゲット。ホームのインドは最後まで得点を目指し、試合を通して7本のシュートを放ったものの、ブラジルは得点を許さず。後半アディショナルタイムに入り、リーノがこの試合2点目を挙げ、このまま試合終了。ブラジルが4－0で勝利を収めた。

【スコア】

インド代表 0－4 ブラジル代表

【得点者】

0－1 29分 エステヴァン（ブラジル）

0－2 42分 ペドロ（ブラジル）

0－3 58分 サムエウ・リーノ（ブラジル）

0－4 90＋5分 サムエウ・リーノ（ブラジル）

【動画】サムエウ・リーノの代表初ゴール



