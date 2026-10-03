（左から）ロサンゼルス・ドジャースの山本由伸、大谷翔平、佐々木朗希（写真：Getty Images）


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MLBドジャース ポストシーズン2026のテレビ放送・配信予定・試合日程｜大谷翔平・山本由伸・佐々木朗希


ロサンゼルス・ドジャースは2026年のナ・リーグ第2シードを確定させ、ワイルドカードシリーズを免除。ポストシーズン初戦は、日本時間10月4日（日）午前5:00開始のナ・リーグ・ディビジョンシリーズ（NLDS）第1戦となります。対戦相手は、ワイルドカードシリーズでフィリーズを2勝1敗で破ったアトランタ・ブレーブスです。大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希らを擁するドジャースは、ワールドシリーズ3連覇を目指します。SPOTV NOWではドジャース戦を含むMLBポストシーズン全試合を日本語実況付きでライブ配信します。




ドジャースのポストシーズン初戦：

10月4日（日）午前5:00 NLDS 第1戦

ドジャース vs ブレーブス

会場：ドジャー・スタジアム

※テレビ放送はNHK BS、J SPORTS 2。SPOTV NOWでもライブ配信予定です。



ドジャースのポストシーズンはSPOTV NOWでライブ配信

ワールドシリーズまで全試合を日本語実況付きで配信！

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ドジャースのポストシーズン2026 テレビ放送予定


ドジャース対ブレーブスのNLDSは、第1戦から第3戦まで日本国内のテレビ放送予定が発表されています。第1戦はNHK BSとJ SPORTS 2、第2戦はNHK BSとJ SPORTS 3、第3戦はNHK BS（BS102chを含む）とJ SPORTS 2で生中継予定です。第4戦・第5戦は必要な場合のみ開催され、放送カードは今後のシリーズ進行に応じて確定します。







放送日
試合
対戦カード
テレビ放送





10月4日（日）
5:00開始
NLDS 第1戦

ドジャース vs ブレーブス

NHK BS（4:40～）
J SPORTS 2（4:55～）



10月5日（月）
9:00開始
NLDS 第2戦

ドジャース vs ブレーブス

NHK BS（9:00～）
J SPORTS 3（8:55～）



10月7日（水）
7:00開始
NLDS 第3戦

ブレーブス vs ドジャース

BS102ch（6:55～）→ NHK BS（8:00～）
J SPORTS 2（6:55～）



10月8日（木）
7:00開始
NLDS 第4戦

ブレーブス vs ドジャース

※必要な場合

J SPORTS（中継枠あり・チャンネル未定）
※必要な場合



10月10日（土）
9:00開始
NLDS 第5戦

ドジャース vs ブレーブス

※必要な場合

J SPORTS（中継枠あり・チャンネル未定）
※必要な場合







※第1戦はNHK BSが4:40から、J SPORTS 2が4:55から生中継予定です。第2戦はNHK BSが9:00から、J SPORTS 3が8:55から生中継予定。第3戦はBS102chが6:55から、NHK BSが8:00から、J SPORTS 2が6:55から中継予定です。第4戦・第5戦はシリーズの勝敗状況により開催されない場合があります。


ドジャースのポストシーズン2026 ネット配信予定


では、2026年のMLBポストシーズンをワイルドカードシリーズからワールドシリーズまで全試合、日本語実況付きでライブ配信します。ドジャースはワイルドカードシリーズを免除しているため、10月4日のNLDS第1戦から配信対象となります。







配信日
開始時刻
対戦・ラウンド
配信サービス





10月4日（日）
5:00

NLDS 第1戦

ドジャース vs ブレーブス







10月5日（月）
9:00

NLDS 第2戦

ドジャース vs ブレーブス







10月7日（水）
7:00

NLDS 第3戦

ブレーブス vs ドジャース







10月8日（木）
7:00

NLDS 第4戦

ブレーブス vs ドジャース

※必要な場合







10月10日（土）
9:00

NLDS 第5戦

ドジャース vs ブレーブス

※必要な場合











ドジャース戦の無料配信あり：

SPOTV NOWは、ディビジョンシリーズで「ドジャース vs ブレーブス」から1試合を無料ライブ配信予定と発表しています。無料対象となる具体的な試合は、SPOTV NOWの最新案内にあわせて更新します。



10月4日5:00 ドジャース vs ブレーブスで開幕

大谷翔平ら出場のドジャース戦をSPOTV NOWでチェック


SPOTV NOWでは、ドジャースが出場するNLDSからワールドシリーズまで、2026年MLBポストシーズン全試合を日本語実況付きでライブ配信。見逃し配信やハイライトも全試合提供予定です。



※リンク先で最新の配信カード・配信開始時刻をご確認ください。



※SPOTV NOWの配信予定は、公式発表済みの情報をもとに掲載しています。ポストシーズン全試合のライブ配信・見逃し配信には原則として有料会員登録が必要です。一部の注目試合は無料会員登録でライブ視聴できる予定です。最新情報はSPOTV NOWをご確認ください。






ドジャースのポストシーズン2026 試合日程


ドジャースはナ・リーグ第2シードのため、ワイルドカードシリーズを免除。NLDSでは、フィリーズとのワイルドカードシリーズを2勝1敗で制した第3シードのブレーブスと対戦します。







日本時間
ラウンド
対戦カード
開催地





10月4日（日）5:00
NLDS 第1戦

ドジャース vs ブレーブス

ドジャー・スタジアム



10月5日（月）9:00
NLDS 第2戦

ドジャース vs ブレーブス

ドジャー・スタジアム



10月7日（水）7:00
NLDS 第3戦

ブレーブス vs ドジャース

トゥルイスト・パーク



10月8日（木）7:00
NLDS 第4戦

ブレーブス vs ドジャース

※必要な場合

トゥルイスト・パーク



10月10日（土）9:00
NLDS 第5戦

ドジャース vs ブレーブス

※必要な場合

ドジャー・スタジアム







※NLDSは5戦制・3勝先取です。ドジャースが3勝した時点でシリーズ終了となるため、第4戦・第5戦は開催されない場合があります。試合開始時刻はMLB公式発表を反映しています。


ドジャースがNLCSに進出した場合の日程





日本時間
試合
対戦相手
備考





10月12日（月）
NLCS 第1戦
ブルワーズ vs パドレスの勝者
7戦制・4勝先取



10月13日（火）
NLCS 第2戦




10月15日（木）
NLCS 第3戦




10月16日（金）
NLCS 第4戦




10月17日（土）
NLCS 第5戦
※必要な場合



10月19日（月）
NLCS 第6戦
※必要な場合



10月20日（火）
NLCS 第7戦
※必要な場合







※NLCSの対戦相手・開催地はNLDS終了後に決定します。ドジャースより上位シードのブルワーズが勝ち上がった場合と、それ以外の球団が勝ち上がった場合ではホームアドバンテージが異なります。


ドジャースがワールドシリーズに進出した場合の日程





日本時間
試合
対戦カード
備考





10月24日（土）
ワールドシリーズ 第1戦
ドジャース vs ア・リーグ王者
7戦制・4勝先取



10月25日（日）
第2戦




10月27日（火）
第3戦




10月28日（水）
第4戦




10月29日（木）
第5戦
※必要な場合



10月31日（土）
第6戦
※必要な場合



11月1日（日）
第7戦
※必要な場合







※ワールドシリーズのホームアドバンテージは、進出した2球団の2026年レギュラーシーズン成績などに基づいて決まります。第5戦以降は必要な場合のみ開催されます。






ドジャースのポストシーズン日程・放送予定について


ドジャースは2026年のナ・リーグ第2シードを獲得し、ワイルドカードシリーズを免除しました。ポストシーズン初戦は、日本時間10月4日午前5:00のNLDS第1戦。ワイルドカードシリーズでフィリーズを2勝1敗で破ったブレーブスと対戦します。




NLDSは5戦制・3勝先取、NLCSとワールドシリーズは7戦制・4勝先取で行われます。ドジャースが勝ち上がった場合、本ページでは対戦相手、試合開始時刻、テレビ放送、SPOTV NOWの配信情報、試合結果を随時更新します。NLDS第1戦～第3戦の開始時刻と主要テレビ放送予定は発表済みです。




SPOTV NOWでは2026年のMLBポストシーズンをワイルドカードシリーズからワールドシリーズまで全試合、日本語実況付きでライブ配信すると発表しています。大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希が所属するドジャースのポストシーズンもすべて配信対象です。




試合日程・対戦カード：MLB公式「2026 Postseason」、MLB公式ポストシーズンスケジュール、ロサンゼルス・ドジャース公式参照

テレビ放送：MLB公式「International Broadcasters」、NHK、J SPORTS参照

ネット配信予定：SPOTV NOW「2026年MLBポストシーズン全試合ライブ配信」発表参照









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