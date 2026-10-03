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MLBドジャース ポストシーズン2026のテレビ放送・配信予定・試合日程｜大谷翔平・山本由伸・佐々木朗希







ロサンゼルス・ドジャースは2026年のナ・リーグ第2シードを確定させ、ワイルドカードシリーズを免除。ポストシーズン初戦は、日本時間10月4日（日）午前5:00開始のナ・リーグ・ディビジョンシリーズ（NLDS）第1戦となります。対戦相手は、ワイルドカードシリーズでフィリーズを2勝1敗で破ったアトランタ・ブレーブスです。大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希らを擁するドジャースは、ワールドシリーズ3連覇を目指します。SPOTV NOWではドジャース戦を含むMLBポストシーズン全試合を日本語実況付きでライブ配信します。



ドジャースのポストシーズン初戦：10月4日（日）午前5:00 NLDS 第1戦ドジャース vs ブレーブス会場：ドジャー・スタジアム※テレビ放送はNHK BS、J SPORTS 2。SPOTV NOWでもライブ配信予定です。ドジャースのポストシーズンはSPOTV NOWでライブ配信ワールドシリーズまで全試合を日本語実況付きで配信！［PR］



ドジャース対ブレーブスのNLDSは、第1戦から第3戦まで日本国内のテレビ放送予定が発表されています。第1戦はNHK BSとJ SPORTS 2、第2戦はNHK BSとJ SPORTS 3、第3戦はNHK BS（BS102chを含む）とJ SPORTS 2で生中継予定です。第4戦・第5戦は必要な場合のみ開催され、放送カードは今後のシリーズ進行に応じて確定します。



放送日試合対戦カードテレビ放送10月4日（日）5:00開始NLDS 第1戦ドジャース vs ブレーブスNHK BS（4:40～）J SPORTS 2（4:55～）10月5日（月）9:00開始NLDS 第2戦ドジャース vs ブレーブスNHK BS（9:00～）J SPORTS 3（8:55～）10月7日（水）7:00開始NLDS 第3戦ブレーブス vs ドジャースBS102ch（6:55～）→ NHK BS（8:00～）J SPORTS 2（6:55～）10月8日（木）7:00開始NLDS 第4戦ブレーブス vs ドジャース※必要な場合J SPORTS（中継枠あり・チャンネル未定）※必要な場合10月10日（土）9:00開始NLDS 第5戦ドジャース vs ブレーブス※必要な場合J SPORTS（中継枠あり・チャンネル未定）※必要な場合※第1戦はNHK BSが4:40から、J SPORTS 2が4:55から生中継予定です。第2戦はNHK BSが9:00から、J SPORTS 3が8:55から生中継予定。第3戦はBS102chが6:55から、NHK BSが8:00から、J SPORTS 2が6:55から中継予定です。第4戦・第5戦はシリーズの勝敗状況により開催されない場合があります。



では、2026年のMLBポストシーズンをワイルドカードシリーズからワールドシリーズまで全試合、日本語実況付きでライブ配信します。ドジャースはワイルドカードシリーズを免除しているため、10月4日のNLDS第1戦から配信対象となります。



配信日開始時刻対戦・ラウンド配信サービス10月4日（日）5:00NLDS 第1戦ドジャース vs ブレーブス10月5日（月）9:00NLDS 第2戦ドジャース vs ブレーブス10月7日（水）7:00NLDS 第3戦ブレーブス vs ドジャース10月8日（木）7:00NLDS 第4戦ブレーブス vs ドジャース※必要な場合10月10日（土）9:00NLDS 第5戦ドジャース vs ブレーブス※必要な場合ドジャース戦の無料配信あり：SPOTV NOWは、ディビジョンシリーズで「ドジャース vs ブレーブス」から1試合を無料ライブ配信予定と発表しています。無料対象となる具体的な試合は、SPOTV NOWの最新案内にあわせて更新します。10月4日5:00 ドジャース vs ブレーブスで開幕

大谷翔平ら出場のドジャース戦をSPOTV NOWでチェック

SPOTV NOWでは、ドジャースが出場するNLDSからワールドシリーズまで、2026年MLBポストシーズン全試合を日本語実況付きでライブ配信。見逃し配信やハイライトも全試合提供予定です。

※リンク先で最新の配信カード・配信開始時刻をご確認ください。※SPOTV NOWの配信予定は、公式発表済みの情報をもとに掲載しています。ポストシーズン全試合のライブ配信・見逃し配信には原則として有料会員登録が必要です。一部の注目試合は無料会員登録でライブ視聴できる予定です。最新情報はSPOTV NOWをご確認ください。



ドジャースはナ・リーグ第2シードのため、ワイルドカードシリーズを免除。NLDSでは、フィリーズとのワイルドカードシリーズを2勝1敗で制した第3シードのブレーブスと対戦します。



日本時間ラウンド対戦カード開催地10月4日（日）5:00NLDS 第1戦ドジャース vs ブレーブスドジャー・スタジアム10月5日（月）9:00NLDS 第2戦ドジャース vs ブレーブスドジャー・スタジアム10月7日（水）7:00NLDS 第3戦ブレーブス vs ドジャーストゥルイスト・パーク10月8日（木）7:00NLDS 第4戦ブレーブス vs ドジャース※必要な場合トゥルイスト・パーク10月10日（土）9:00NLDS 第5戦ドジャース vs ブレーブス※必要な場合ドジャー・スタジアム※NLDSは5戦制・3勝先取です。ドジャースが3勝した時点でシリーズ終了となるため、第4戦・第5戦は開催されない場合があります。試合開始時刻はMLB公式発表を反映しています。日本時間試合対戦相手備考10月12日（月）NLCS 第1戦ブルワーズ vs パドレスの勝者7戦制・4勝先取10月13日（火）NLCS 第2戦10月15日（木）NLCS 第3戦10月16日（金）NLCS 第4戦10月17日（土）NLCS 第5戦※必要な場合10月19日（月）NLCS 第6戦※必要な場合10月20日（火）NLCS 第7戦※必要な場合※NLCSの対戦相手・開催地はNLDS終了後に決定します。ドジャースより上位シードのブルワーズが勝ち上がった場合と、それ以外の球団が勝ち上がった場合ではホームアドバンテージが異なります。日本時間試合対戦カード備考10月24日（土）ワールドシリーズ 第1戦ドジャース vs ア・リーグ王者7戦制・4勝先取10月25日（日）第2戦10月27日（火）第3戦10月28日（水）第4戦10月29日（木）第5戦※必要な場合10月31日（土）第6戦※必要な場合11月1日（日）第7戦※必要な場合※ワールドシリーズのホームアドバンテージは、進出した2球団の2026年レギュラーシーズン成績などに基づいて決まります。第5戦以降は必要な場合のみ開催されます。



ドジャースは2026年のナ・リーグ第2シードを獲得し、ワイルドカードシリーズを免除しました。ポストシーズン初戦は、日本時間10月4日午前5:00のNLDS第1戦。ワイルドカードシリーズでフィリーズを2勝1敗で破ったブレーブスと対戦します。





NLDSは5戦制・3勝先取、NLCSとワールドシリーズは7戦制・4勝先取で行われます。ドジャースが勝ち上がった場合、本ページでは対戦相手、試合開始時刻、テレビ放送、SPOTV NOWの配信情報、試合結果を随時更新します。NLDS第1戦～第3戦の開始時刻と主要テレビ放送予定は発表済みです。





SPOTV NOWでは2026年のMLBポストシーズンをワイルドカードシリーズからワールドシリーズまで全試合、日本語実況付きでライブ配信すると発表しています。大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希が所属するドジャースのポストシーズンもすべて配信対象です。





試合日程・対戦カード：MLB公式「2026 Postseason」、MLB公式ポストシーズンスケジュール、ロサンゼルス・ドジャース公式参照



テレビ放送：MLB公式「International Broadcasters」、NHK、J SPORTS参照



ネット配信予定：SPOTV NOW「2026年MLBポストシーズン全試合ライブ配信」発表参照



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