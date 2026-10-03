日本代表は3日、キリンカップサッカー2026 ニュージーランド代表戦に向けて練習を行った。

2日に俳優の福原遥さんとの結婚を発表した久保建英は、取材対応で「みんなから『おめでとう！』と言っていただいて、誕生日とかもそうですけど、こういった瞬間を日本代表で迎えられることはすごく幸せなことだなと思います」とコメント。「伝える義務はないと思いますけど、おめでたいことなので。今の幸せを僕の口から言えればいいかなと思いました。こうやっていつも取材に来てくれている皆さんのことも尊重したいので、これが最後でサッカーの話にいきましょう」と続け、明後日に迫ったニュージーランド戦に話題を切り替えた。

ニュージーランドとは2021年の東京オリンピック準々決勝で対戦し、延長・PK戦の末に日本がベスト4進出を果たした。この一戦に先発出場していた久保は「メンバー表を見ても、見たことあるような選手がいました」と明かし、「（FIFAワールドカップ2026では）グループステージ敗退でしたけど、初戦とか結構オープンなゲームをしていましたし（※イラン代表と2-2でドロー）、前回も苦しめられたFWクリス・ウッド選手もいて、周りにちょこちょこ僕みたいに動ける選手もいる。やることがすごく徹底されていて、嫌らしいチームだなと思います」と警戒した。

タイトルの懸かったキリンカップサッカー決勝。2022年の前回大会は決勝でチュニジア代表に0-3で敗れ、タイトル獲得とはならなかった。「最近キリンカップを穫れていないという話もあるので、ここでしっかりといい流れで次の代表活動につなげられるように、最後も勝って終わりたい」と意気込んだ。

【画像】久保建英が結婚を発表！



