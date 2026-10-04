ヤクルト vs 広島の試合開始前情報

  • 対戦カード：ヤクルト vs 広島
  • 開催球場：明治神宮野球場
  • 過去の対戦成績：過去5試合: 広島3勝-ヤクルト2勝（9/15 広島9-4ヤクルト (広島)、9/14 広島3-0ヤクルト (広島)、9/13 広島1-3ヤクルト (ヤクルト)、8/30 ヤクルト1-5広島 (広島)、8/29 ヤクルト9-1広島 (ヤクルト)）

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 139 77 60 2 .562 -
2 巨人 143 76 64 3 .543 2
3 DeNA 142 70 69 3 .504 8
4 広島 140 60 76 4 .441 16
5 ヤクルト 141 60 79 2 .432 18
6 中日 143 60 81 2 .426 19

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 142 91 48 3 .655 -
2 西武 141 77 60 4 .562 13
3 日本ハム 143 78 62 3 .557 13
4 オリックス 143 65 76 2 .461 27
5 ロッテ 140 62 75 3 .453 28
6 楽天 141 57 83 1 .407 34