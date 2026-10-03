今日の運勢 10月4日（日）「12星座占いランキング」第1位は蟹座（かに座）！ あなたの星座は何位？

2026年10月4日（日）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）10月4日（日）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の莉瑠（リル）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は蟹座（かに座）！ あなたの星座は何位……？調子の良い運気で、いつも以上に直感が冴えやすくインスピレーションも湧きやすい1日となりそうです。今日は瞑想をする時間も持ってみましょう。恋愛運が好調です。今日は好きなことにとことん打ち込むのも良さそうです。好きな人がいる場合は積極的にアプローチをしてみましょう。学びが深まりそうな1日です。今日は視野を広く持っていろいろなものを見てみましょう。海外に関することに意識を向けてみるのも良さそうです。対人運が好調です。今日は特に1対1のコミュニケーションが活発な運気です。パートナーとの時間を大切にしたり、自分自身の心と向き合う時間を持つのも良さそうです。趣味が充実しやすく楽しい1日となりそうです。今日は友達との交流も活発になりやすいので、何となく思い浮かぶ友達がいれば、連絡をしてみましょう。コミュニケーションが広がっていくような運気です。今日は人が集まる場所へ積極的に出かけてみましょう。オンライン上での交流も積極的にできると良さそうです。マイペースに過ごせると良い日です。家でのんびりと過ごす時間を大切にしたり、部屋の片付けをして、「整えること」を心がけて過ごしてみましょう。仕事運が好調です。忙しさも目立ちそうなので、体調管理に気をつけて過ごしましょう。課題があったとしても、切りの良いところで切り上げることが大切になりそうです。金運が好調です。欲しいものを購入したり、今後の仕事で愛用できそうなアイテムがあれば、購入するのも良さそうです。お金に関する今後の目標も立ててみましょう。内省がテーマの日です。今日はこれまでを振り返る時間を持ってみましょう。不要に感じるものがあれば、手放せると良さそうです。モヤモヤが目立つような運気です。今日は1人の時間を過ごしたり、心が求めていることをなるべく取り入れたり、選択をしましょう。ゆっくりとお風呂に入る時間を持つのも良さそうです。日頃の疲れを癒せると良い日です。今日はたくさん睡眠を取ったり、休息の時間を大切にしましょう。温泉や銭湯に出かけるのも良さそうです。今日は見直す時間を持つようにしましょう。不要なものは手放せると良さそうです。部屋の掃除をするのもおすすめです。■監修者プロフィール：莉瑠（リル）東京・池袋占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなどの苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。会社員、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。SATORI電話占い月間ランキング連続1位。占いコンテンツ『莉瑠と龍神様の絶対神託』をリリース。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/