2026／27U－21Jリーグ・東西リーグラウンドEAST第4節が3日に行われ、川崎フロンターレと東京ヴェルディが対戦した。

先日に2027年1月1日の現役引退を表明した元日本代表FW小林悠がふくらはぎの負傷から復帰し、オーバーエイジ枠でメンバー入り。76分から出場し、約半年ぶりの実戦復帰を果たすと、83分にゴールも記録した。

川崎Fは持山匡佑の2ゴールで早々に2点を先行。対する東京Vは21分にはGK中村圭佑が一発退場したものの、39分に1点を返す。すると、川崎Fも前半終了間際に由井航太が2枚目のイエローカードを受け取り退場、後半は10人対10人の戦いになる。

川崎Fは78分に山市秀翔が追加点を挙げると、83分に小林が左からのクロスにジャンピングボレーで合わせてダメ押しの4点目を記録。川崎Fは4－1で東京Vを下した。

【スコア】

U－21 川崎フロンターレ 4－1 U－21 東京ヴェルディ

【得点者】

1－0 5分 持山匡佑（U21川崎F）

2－0 14分 持山匡佑（U21川崎F）

2－1 39分 神田奏真（U21東京V）

3－1 78分 山市秀翔（U21川崎F）

4－1 83分 小林悠（U21川崎F）