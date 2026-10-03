ベルギー代表は現地時間2日、UEFAネーションズリーグ（UNL）2026－27・グループA1第3節でトルコ代表を3－0で破った。同試合で2得点を挙げたMFケヴィン・デ・ブライネ（ナポリ／イタリア）が、同国メディア『VTM』を通して、新たなベルギー代表における自らのパフォーマンスと、その役割について語った。

今夏に北中米3カ国で共催されたFIFAワールドカップ2026をベスト8で終えたベルギー代表は、大会終了後にマルク・ファン・ボメル監督を招聘。今季のUNLでは、現地時間9月25日に行われた第1節でイタリア代表を2－0で破ったものの、続く28日にフランス代表に0－1と惜敗し、1勝1敗の状況でトルコ代表とのホームゲームを迎えた。

試合は序盤の10分、FWドディ・ルケバキオ（ベンフィカ／ポルトガル）のポストプレーから、バイタルエリアをドリブルで切り裂いたデ・ブライネが右足で先制ゴールを奪うと、後半に入った60分には、またもデ・ブライネが、ペナルティエリア手前の位置から鮮やかなコントロールショットを突き刺す。76分にはデ・ブライネのクイックリスタートを起点に、最後はFWロメル・ルカク（フェネルバフチェ／トルコ）にもゴールが生まれ、ベルギー代表が3－0と快勝していた。

試合後、デ・ブライネは「最高の気分だ。もともと調子は良かったが、さらにここ3試合、チームとしても良い試合を続けられている」と、自らのコンディションだけでなくチームの状態に言及。ファン・ボメル新監督の下でのサッカーについて、「このスタイルのサッカーは自分に合っている」と明かすと、「良いスタートを切ることができた。この勢いを維持していきたい」と今後を見据えた。

35歳のデ・ブライネは国際Aマッチ通算で127キャップを刻んでおり、2010年8月のデビュー以降、長きにわたってベルギー代表をけん引してきた。近年はその顔ぶれにも変化があり、“黄金世代”と呼ばれたチームの面々は少なくなりつつある。

21歳のFWミカ・ゴッツ（パリ・サンジェルマン／フランス）や25歳のFWシャルル・デ・ケテラーレ（アタランタ／イタリア）ら、新世代の戦力と共闘する機会も増えたが、デ・ブライネは「若い選手たちには、自分のプレーで手本を示そうとしている。そうすれば、多くを語らずとも、彼らは自然とついてきてくれるよ」と明かす。ベテランと呼ばれる年齢に差し掛かろうとも、デ・ブライネは「まだチームに貢献できると感じている」と正直な思いを口にし、「何よりも今、僕はサッカーを楽しめている。それが大事だよ」と、今後も楽しみながらチームに尽力していくことを明かした。

また、ファン・ボメル監督も、トルコ代表戦の後に「ケヴィン・デ・ブライネは常にプレーしたいと思っている」と発言。「イタリア代表戦、フランス代表戦、そして今日の試合も、彼は年齢を言い訳に休もうとすることはない」と、そのストイックな姿勢に触れつつ、「そして今、彼は本当に絶好調だ。彼のプレーは喜びに満ち溢れていて、それが彼のゴールからも伝わってくる」と、デ・ブライネが見せるパフォーマンスを称賛した。

【ゴール動画】デ・ブライネ2発に最後はルカク！ ベルギーは役者揃い踏み