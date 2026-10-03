UEFAネーションズリーグ（UNL）2026－27・グループA1第3節が現地時間2日に行われ、フランス代表とイタリア代表が対戦した。

ジネディーヌ・ジダン新体制に生まれ変わって今季のUNLをスタートさせたフランス代表は、初陣でトルコ代表を1－0で破ると、前節もベルギー代表を1－0で下しており、アウェイ連戦で2連勝を記録してホームへ帰還。今節は、ロベルト・マンチーニ監督が復帰したイタリア代表と対戦。イタリア代表は、第1節こそベルギー代表に0－2で敗れたが、第2節は攻撃陣が躍動し、アウェイでトルコ代表を4－1で撃破していた。

試合は序盤の9分、イタリア代表がビッグチャンスを作り出す。ダヴィデ・フラッテージのサイドチェンジから、敵陣右サイド大外でボールを受けたセバスティアーノ・エスポジトは、タイミングを見て内側を駆け上がってきたマイケル・カヨデを使う。グラウンダーのボールを折り返すと、最後はファーサイドでモイーズ・キーンがフリーになったが、シュートはジャストミートせず、GKマイク・メニャンの正面へ。イタリア代表は絶好のチャンスを仕留めきれない。

以降は一進一退の攻防が続く。フランス代表は敵陣へ押し込む時間を長くしながらも、チャンスらしいチャンスの数は増やせず。一方で、イタリア代表は前半終盤の41分、ロングスローからフラッテージにチャンスが到来したが、均衡は破れずにハーフタイムに入った。

後半に入ると、55分に試合が動く。後半立ち上がりからフランス代表が一気にチャンスの数を増やし、デジレ・ドゥエ、ウスマン・デンベレらがゴールを脅かすシーンを作るなか、55分には敵陣ペナルティエリア手前右寄りの位置でフリーキックを獲得。ラヤン・シェルキが動かしたボールを、ミカエル・オリーズが得意の左足で狙うと、コントロールショットに対してGKジャンルイジ・ドンナルンマは一歩も動けず。フランス代表が先手を取った。

だが、イタリア代表も簡単には引き下がらない。68分、ピッチ中央付近でルーズボールを拾ったアントニオ・ベルガラが、ドリブルで左サイドを前進。一度は奪われたものの、イタリア代表は前から奪いにいく姿勢を強め、敵陣中央でルーカス・ダ・クーニャのトラップが長くなった隙を見逃さず、アレッサンドロ・バストーニがボールを回収。前を向いてボールを奪うと、左足で冷静に流し込み、イタリア代表が試合を振り出しに戻した。

以降はホームで是が非でも勝利が欲しいフランス代表がゴールへ迫り、アドリアン・ラビオやエドゥアルド・カマヴィンガらがシュートシーンを作るが、GKドンナルンマの牙城を崩せない。終盤にはキーンに対するファウルでダヨ・ウパメカノがこの日2枚目のイエローカードを受け、退場処分に。10人になろうとも、“レ・ブルー”は攻撃の姿勢を絶やさなかったが、勝ち越しまでは持ち込めなかった。

試合はこのままタイムアップ。フランス代表のジダン体制における連勝は「2」でストップした。対するイタリア代表は、敵地で貴重な勝ち点1を獲得。オリーズ、バストーニと、両チームともに2試合連続ゴールを奪う選手が生まれた一戦は、痛み分けとなった。

次節は現地時間で10月5日に行われ、フランス代表はベルギー代表と、イタリア代表はトルコ代表と、それぞれホームで対戦する。

【スコア】

フランス代表 1－1 イタリア代表

【得点者】

1－0 55分 ミカエル・オリーズ（フランス代表）

1－1 68分 アレッサンドロ・バストーニ（イタリア代表）

【ハイライト動画】フランスvsイタリアはハイレベルな攻防戦に