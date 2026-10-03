UEFAネーションズリーグ（UNL）2026－27・グループB4第3節が2日に行われ、ポーランド代表とルーマニア代表が対戦した。

試合は22分にロベルト・レヴァンドフスキがペナルティエリア内でラドゥ・ドラグシンに倒されてPKを獲得すると、このプレーでドラグシンにはレッドカードが提示され、ポーランド代表は数的有利な状況となった。そして、24分にレヴァンドフスキが自らPKを決めて先制点をもたらした。

その後、47分にニコラ・ザレフスキの折り返しをレヴァンドフスキが押し込んで追加点を挙げると、49分にはオウンゴールでリードを3点に広げた。続く62分にはピオトル・ジエリンスキが相手のミスを見逃さず得点を奪ったほか、66分にはコーナーキックからヤン・ベドナレクが頭で合わせて5点差とした。

さらに、86分にはペナルティエリア内でこぼれ球を拾ったレヴァンドフスキがドリブルでシュートコースを作った後に右足を振り抜いてダメ押しゴールを挙げ、代表では自身7度目となるハットトリックを達成した。

このまま試合は終了し、ポーランド代表が6－0で大勝。次節、ポーランド代表は5日にボスニア・ヘルツェゴビナ代表と、ルーマニア代表は同日にスウェーデン代表とそれぞれ対戦する。

【スコア】

ポーランド代表 6－0 ルーマニア代表

【得点者】

1－0 24分 ロベルト・レヴァンドフスキ（PK／ポーランド代表）

2－0 47分 ロベルト・レヴァンドフスキ（ポーランド代表）

3－0 49分 オウンゴール（ヴィルジル・ギタ／ポーランド代表）

4－0 62分 ピオトル・ジエリンスキ（ポーランド代表）

5－0 66分 ヤン・ベドナレク（ポーランド代表）

6－0 86分 ロベルト・レヴァンドフスキ（ポーランド代表）

【動画】レヴァンドフスキが代表で7度目のハットトリック達成！