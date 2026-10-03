柏レイソルに所属する日本代表MF熊坂光希が2日、自身のインスタグラムを更新。自身の負傷を受け、復活を誓った。

熊坂は2025年6月に活動する日本代表メンバーに選出されていたものの、代表活動中に右ひざ前十字靭帯断裂の大ケガを負ってしまうことに。A代表デビューはお預けとなり、長期の離脱を強いられていた。それでも熊坂は、今年5月に行われた明治安田生命J1百年構想リーグで復帰。9月・10月に活動する日本代表メンバーに選出されると、先月28日に行われた『キリンチャレンジカップ2026』のベネズエラ代表戦でスタメンに名を連ね、待望のA代表デビューを約1年3か月ぶりに飾ることになった。

しかし、その一戦の前半立ち上がりに左足を押さえてピッチに座り込むと、そのまま担架に乗せられ、8分に途中交代を余儀なくされていた。その後、代表からの離脱が発表されると、柏は2日、同選手に「左ひざ内側側副じん帯損傷」の診断が下されたことを公表している。

再びケガに見舞われてしまった熊坂だが、自身のインスタグラムを通じて、前を向くメッセージを投稿している。

「応援してくださった方々、心配してくださった方々ありがとうございます。ほんの少しの時間ですが、去年叶わなかったA代表のピッチに立つことができました」

「人生うまくいく時間の方が多くないけれど、ここからまた這い上がってこの舞台に戻ってこれるようにもう一度努力します」

「少しでも早く復帰出るように、そしてパワーアップして戻ってこれるように頑張ります！」