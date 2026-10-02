2026年10月の凶日カレンダー◆不成就日・仏滅・赤口・先負はいつ？ 凶日と重なる「開運日」「吉日」は!?
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする開運コラム「2026年10月の凶日カレンダー」。
10月には、物事が成就しにくいとされる「不成就日」をはじめ、六曜の「仏滅」「赤口」「先負」「先勝」などがあります。一方で、凶とされる日や時間帯に「一粒万倍日」「大安」「寅の日」「辰の日」「巳の日」「母倉日」などの吉日が重なるケースもあります。
そこで今回は、凶日だけでなく、その日に重なる吉日・開運日もあわせて紹介。吉凶が重なる日も含めて、2026年10月の暦をチェックしていきます。



■2026年10月の凶日・吉日カレンダー

10月1日（木）
六曜：仏滅
凶日：仏滅
吉日・開運日：天赦日・一粒万倍日・神吉日

10月3日（土）
六曜：赤口
凶日：赤口
吉日・開運日：大明日・母倉日・天恩日・月徳日

10月6日（火）
六曜：先負（午前は凶、午後は吉）
凶日：不成就日
吉日・開運日：母倉日・天恩日

10月7日（水）
六曜：仏滅
凶日：仏滅
吉日・開運日：寅の日

10月9日（金）
六曜：赤口
凶日：赤口
吉日・開運日：辰の日・鬼宿日・月徳日

10月11日（日）
六曜：先負（午前は凶、午後は吉）
凶日：不成就日
吉日・開運日：一粒万倍日・大明日・母倉日

10月12日（月・祝）
六曜：仏滅
凶日：仏滅
吉日・開運日：なし

10月14日（水）
六曜：赤口
凶日：赤口
吉日・開運日：一粒万倍日・大明日・神吉日

10月18日（日）
六曜：仏滅
凶日：仏滅
吉日・開運日：天恩日・神吉日

10月19日（月）
六曜：大安
凶日：不成就日
吉日・開運日：大安・寅の日・天恩日・月徳日

10月20日（火）
六曜：赤口
凶日：赤口
吉日・開運日：天恩日・神吉日

10月24日（土）
六曜：仏滅
凶日：仏滅
吉日・開運日：大明日

10月26日（月）
六曜：赤口
凶日：赤口
吉日・開運日：一粒万倍日・大明日・神吉日

10月27日（火）
六曜：先勝（午前は吉、午後は凶）
凶日：不成就日
吉日・開運日：なし

10月30日（金）
六曜：仏滅
凶日：仏滅
吉日・開運日：大明日・神吉日

■10月の「不成就日」は4日

2026年10月の不成就日は、6日（火）、11日（日）、19日（月）、27日（火）です。

不成就日は、「何事も成就しない日」とされ、入籍や結婚、開業、契約など、新しいことを始める日として避ける人もいます。

一方で、不成就日はほかの吉日と重なることがあります。10月11日は一粒万倍日・大明日・母倉日、19日は大安・寅の日・天恩日・月徳日が重なります。

暦注は一つだけでその日の吉凶が決まるものではないため、複数の暦注を合わせて見ることもできます。

■「仏滅」でも吉日が重なる日がある

10月の仏滅は、1日、7日、12日、18日、24日、30日です。

そのうち、1日は天赦日・一粒万倍日・神吉日、7日は寅の日、18日は天恩日・神吉日、24日は大明日、30日は大明日・神吉日が重なります。

特に1日は、仏滅でありながら天赦日と一粒万倍日が重なる日。天赦日は、暦の上で最上の吉日とされ、一粒万倍日は一粒の籾が万倍に実るという意味を持つ吉日です。

「仏滅だからすべてが悪い日」と一律に考えるのではなく、ほかの暦注もあわせて確認するという見方ができます。

■「赤口」は時間帯にも注意

10月の赤口は、3日、9日、14日、20日、26日です。

赤口は、六曜の一つで、一般的には正午前後を除いて凶とされる日です。正午前後は吉とされるため、時間帯によって解釈が異なります。

3日は大明日・母倉日・天恩日・月徳日、9日は辰の日・鬼宿日・月徳日、14日と26日は一粒万倍日・大明日・神吉日が重なります。

このように、赤口の日にも複数の吉日が重なるケースがあります。

■「先負」は午前と午後で吉凶が異なる

10月の先負は、6日、11日、17日、23日、29日です。

先負は「午前は凶、午後は吉」とされる六曜です。そのため、先負だから一日中避けるというより、時間帯を意識する考え方もあります。

例えば、17日は甲子の日と天恩日、23日は一粒万倍日・大明日・母倉日・神吉日が重なります。

一方で、6日と11日は不成就日も重なる日です。吉日との組み合わせも含めて日取りを検討するとよいでしょう。

■「先勝」は凶日ではない？ 午前・午後で考え方が変わる

先勝は六曜の一つで、一般的には「午前は吉、午後は凶」とされます。そのため、先勝そのものを一日中「凶日」として扱うのは適切ではありません。

10月の先勝は、4日、10日、15日、21日、27日です。

4日は大明日・天恩日・神吉日、10日は巳の日・母倉日、21日は辰の日・天恩日が重なります。

27日は先勝に加えて不成就日が重なりますが、この日の「凶日」は不成就日であり、先勝そのものを一日中凶日として数えているわけではありません

■10月の注目したい吉日

10月の一粒万倍日は、1日、11日、14日、23日、26日の5日間です。

中でも1日は、天赦日と一粒万倍日が重なる日。天赦日は年に数回しかない貴重な吉日とされ、暦を気にする人から注目されています。ただし、この日は仏滅でもあるため、吉凶の捉え方は人によって異なります。

また、寅の日は7日、19日、31日、辰の日は9日、21日、巳の日は10日、22日です。22日は、巳の日の中でも特に縁起がよいとされる己巳の日にあたります。

10月の大安は、2日、8日、13日、19日、25日、31日です。19日は大安と寅の日が重なる一方、不成就日も重なります。31日は大安と寅の日が重なる日です。

■吉日と凶日、どちらを重視する？

暦の上では、吉日と凶日が同じ日に重なることがあります。

例えば、10月1日は仏滅でありながら、天赦日と一粒万倍日が重なります。10月11日は先負と不成就日が重なる一方、一粒万倍日・大明日・母倉日も重なる日です。10月19日は大安・寅の日と不成就日が重なります。

このような日は、「吉日だから絶対に大丈夫」「凶日だから何もしてはいけない」と単純に判断するのではなく、予定の内容や時間帯、ほかの暦注との組み合わせを見ながら考えるのも一つの方法です。

暦注にはさまざまな種類があり、吉凶の解釈や掲載される暦注には諸説あります。あくまで日取りを決める際の一つの目安として、上手に取り入れてみてはいかがでしょうか。