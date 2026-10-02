2026年10月の凶日カレンダー◆不成就日・仏滅・赤口・先負はいつ？ 凶日と重なる「開運日」「吉日」は!?

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする開運コラム「2026年10月の凶日カレンダー」。10月には、物事が成就しにくいとされる「不成就日」をはじめ、六曜の「仏滅」「赤口」「先負」「先勝」などがあります。一方で、凶とされる日や時間帯に「一粒万倍日」「大安」「寅の日」「辰の日」「巳の日」「母倉日」などの吉日が重なるケースもあります。そこで今回は、。吉凶が重なる日も含めて、2026年10月の暦をチェックしていきます。■2026年10月の凶日・吉日カレンダー六曜：仏滅凶日：仏滅吉日・開運日：天赦日・一粒万倍日・神吉日六曜：赤口凶日：赤口吉日・開運日：大明日・母倉日・天恩日・月徳日六曜：先負（午前は凶、午後は吉）凶日：不成就日吉日・開運日：母倉日・天恩日六曜：仏滅凶日：仏滅吉日・開運日：寅の日六曜：赤口凶日：赤口吉日・開運日：辰の日・鬼宿日・月徳日六曜：先負（午前は凶、午後は吉）凶日：不成就日吉日・開運日：一粒万倍日・大明日・母倉日六曜：仏滅凶日：仏滅吉日・開運日：なし六曜：赤口凶日：赤口吉日・開運日：一粒万倍日・大明日・神吉日六曜：仏滅凶日：仏滅吉日・開運日：天恩日・神吉日六曜：大安凶日：不成就日吉日・開運日：大安・寅の日・天恩日・月徳日六曜：赤口凶日：赤口吉日・開運日：天恩日・神吉日六曜：仏滅凶日：仏滅吉日・開運日：大明日六曜：赤口凶日：赤口吉日・開運日：一粒万倍日・大明日・神吉日六曜：先勝（午前は吉、午後は凶）凶日：不成就日吉日・開運日：なし六曜：仏滅凶日：仏滅吉日・開運日：大明日・神吉日■10月の「不成就日」は4日2026年10月の不成就日は、です。不成就日は、「何事も成就しない日」とされ、入籍や結婚、開業、契約など、新しいことを始める日として避ける人もいます。一方で、不成就日はほかの吉日と重なることがあります。10月11日は一粒万倍日・大明日・母倉日、19日は大安・寅の日・天恩日・月徳日が重なります。暦注は一つだけでその日の吉凶が決まるものではないため、複数の暦注を合わせて見ることもできます。■「仏滅」でも吉日が重なる日がある10月の仏滅は、1日、7日、12日、18日、24日、30日です。そのうち、1日は天赦日・一粒万倍日・神吉日、7日は寅の日、18日は天恩日・神吉日、24日は大明日、30日は大明日・神吉日が重なります。特に1日は、仏滅でありながら天赦日と一粒万倍日が重なる日。天赦日は、暦の上で最上の吉日とされ、一粒万倍日は一粒の籾が万倍に実るという意味を持つ吉日です。という見方ができます。■「赤口」は時間帯にも注意10月の赤口は、3日、9日、14日、20日、26日です。赤口は、六曜の一つで、一般的には正午前後を除いて凶とされる日です。正午前後は吉とされるため、時間帯によって解釈が異なります。3日は大明日・母倉日・天恩日・月徳日、9日は辰の日・鬼宿日・月徳日、14日と26日は一粒万倍日・大明日・神吉日が重なります。このように、赤口の日にも複数の吉日が重なるケースがあります。■「先負」は午前と午後で吉凶が異なる10月の先負は、6日、11日、17日、23日、29日です。先負は「午前は凶、午後は吉」とされる六曜です。そのため、先負だから一日中避けるというより、時間帯を意識する考え方もあります。例えば、17日は甲子の日と天恩日、23日は一粒万倍日・大明日・母倉日・神吉日が重なります。一方で、6日と11日は不成就日も重なる日です。吉日との組み合わせも含めて日取りを検討するとよいでしょう。■「先勝」は凶日ではない？ 午前・午後で考え方が変わる先勝は六曜の一つで、一般的にはとされます。そのため、先勝そのものを一日中「凶日」として扱うのは適切ではありません。10月の先勝は、4日、10日、15日、21日、27日です。4日は大明日・天恩日・神吉日、10日は巳の日・母倉日、21日は辰の日・天恩日が重なります。27日は先勝に加えて不成就日が重なりますが、■10月の注目したい吉日10月の一粒万倍日は、の5日間です。中でも1日は、天赦日と一粒万倍日が重なる日。天赦日は年に数回しかない貴重な吉日とされ、暦を気にする人から注目されています。ただし、この日は仏滅でもあるため、吉凶の捉え方は人によって異なります。また、寅の日は7日、19日、31日、辰の日は9日、21日、巳の日は10日、22日です。22日は、巳の日の中でも特に縁起がよいとされる己巳の日にあたります。10月の大安は、2日、8日、13日、19日、25日、31日です。19日は大安と寅の日が重なる一方、不成就日も重なります。31日は大安と寅の日が重なる日です。■吉日と凶日、どちらを重視する？暦の上では、吉日と凶日が同じ日に重なることがあります。例えば、10月1日は仏滅でありながら、天赦日と一粒万倍日が重なります。10月11日は先負と不成就日が重なる一方、一粒万倍日・大明日・母倉日も重なる日です。10月19日は大安・寅の日と不成就日が重なります。このような日は、のも一つの方法です。暦注にはさまざまな種類があり、吉凶の解釈や掲載される暦注には諸説あります。あくまで日取りを決める際の一つの目安として、上手に取り入れてみてはいかがでしょうか。