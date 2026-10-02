日本代表MF久保建英は2日、自身の公式インスタグラムを通じ、俳優・福原遥さんと結婚したことを発表した。

現在25歳の久保は2011年8月にバルセロナの下部組織に入団し、その後2015年3月に帰国。FC東京のトップチームでJリーグデビューを果たしたのち、再び海を渡ってスペインへ活躍の場を移した。マジョルカ、ビジャレアル、ヘタフェでのプレーを経て、2022年夏にレアル・ソシエダへ完全移籍で加入すると、ここまでクラブ通算170試合出場25ゴール22アシストを記録している。



また、2019年6月にA代デビューを飾ると、ここまで53キャップを刻んでおり、2度のFIFAワールドカップに出場している。

久保はインスタグラムを通じて文書を公開し、以下のようにメッセージを綴っている。

「いつも応援してくださる皆様へ この度、私共、久保建英と福原遥は結婚致しましたことをご報告させていただきます。お互い幼い頃から沢山の方の支えがあって今があります。まだまだ未熟な私たちですが、皆様への感謝の気持ちを忘れることなく、共に助け合い、笑顔あふれる温かい家庭を築いていきたいと思っております。夫婦共々温かく見守って頂けると幸いです。今後ともどうぞ宜しくお願い致します」

【画像】久保建英が結婚を発表！



