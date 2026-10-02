2026年10月の開運カレンダー！大安と寅の日が重なる日は？ 一粒万倍日・不成就日もチェック

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする開運コラム。2026年10月は、月初めの1日（木）に「天赦日（てんしゃにち／てんしゃび）」と「一粒万倍日（いちりゅうまんばいび）」が重なる開運日がありました。すでに過ぎた日ですが、今月はこの先にも「寅の日（とらのひ）」や「巳の日（みのひ）」、「大安」など、暦の上で縁起がよいとされる日が巡ってきます。特に注目したいのは、10月19日（月）の大安と寅の日が重なる日や、22日（木）の己巳の日（つちのとみのひ）。一方で、何事も成就しないとされる「不成就日（ふじょうじゅび）」もあります。吉日と凶日が重なる日もあるため、それぞれの意味を知っておくと、日取りを考える際の参考になりそうです。この記事では、2026年10月の主な吉日・凶日を一覧で紹介。それぞれの日の意味や、これからの暮らしに取り入れたい開運アクションを解説します。：天赦日・一粒万倍日：大安：戌の日：寅の日：大安：辰の日：巳の日：一粒万倍日：大安：一粒万倍日：戌の日：甲子の日（きのえねのひ）：大安・寅の日：辰の日：己巳の日：一粒万倍日：大安：一粒万倍日：戌の日：大安・寅の日：不成就日：不成就日・一粒万倍日：不成就日・大安・寅の日：不成就日※六曜の「仏滅」や「赤口」などは、一般的な吉凶の考え方があるものの、ここでは不成就日とは分けて扱っています。10月1日（木）は、天赦日と一粒万倍日が重なる日でした。すでに過ぎていますが、今月の暦を振り返るうえで注目したい組み合わせです。天赦日は、天が万物の罪を赦す日とされ、暦の上で最上の吉日といわれています。新しいことを始めるのに適した日とされ、開業や転職、引っ越し、財布の新調など、人生の節目に関わる予定を立てる際にも注目されます。一粒万倍日は、一粒の籾（もみ）が万倍にも実るという意味を持つ吉日です。小さな行動が大きな成果につながると考えられ、新しいことを始める日として親しまれています。この2つが重なった10月1日は、暦の上では縁起のよい日でした。ただし、六曜は「仏滅」。六曜を重視する人にとっては、少し判断に迷う組み合わせだったかもしれません。暦の考え方はさまざまで、どの暦注を優先するかに決まりはありません。これから新しい挑戦を考えているなら、吉日を待つだけでなく、情報収集を始めたり、目標を書き出したりするなど、できることから着手してみてはいかがでしょうか。10月は、金運に縁があるとされる日も複数あります。寅の日は、虎が「千里行って千里帰る」といわれることから、出ていったお金が戻ってくると考えられ、金運に縁のある日とされています。10月の寅の日は、7日（水）、19日（月）、31日（土）の3日間。特に19日は大安も重なります。ただし、不成就日でもあるため、日取りを気にする場合は注意したい日です。巳の日は、七福神の一柱である弁財天と縁が深い日とされ、金運や芸事の上達を願うのによいといわれています。10月の巳の日は10日（土）と22日（木）。22日は、60日に1度巡ってくる「己巳の日」でもあります。己巳の日は、巳の日のなかでも特に縁起がよいとされ、弁財天への参拝や金運に関する願い事をする日として知られています。財布の中身を整理したり、家計を見直したり、貯蓄の目標を立てたりするのもおすすめです。金運という言葉にとらわれず、お金との付き合い方を考えるきっかけにしてみましょう。10月には、辰の日や戌の日も巡ってきます。辰の日は、十二支の「辰」にあたる日です。龍にまつわる縁起のよさから、金運や仕事運に関係する日として紹介されることがあります。10月は9日（金）と21日（水）です。一方、戌の日は、十二支の「戌」にあたる日。犬はお産が軽く、多産であることから、安産祈願に縁のある日として知られています。10月は3日（土）、15日（木）、27日（火）です。ただし、辰の日や戌の日の意味合いは、天赦日や一粒万倍日などとは異なります。自分が何を願うのかに合わせて、暦を参考にしてみるとよいでしょう。10月17日（土）は「甲子の日」です。甲子の日は、十干十二支の組み合わせの最初にあたる日。60日に1度巡ってくることから、物事の始まりに縁起がよいとされています。新しい習慣を始めたり、仕事や勉強の目標を立てたりするなど、これからの自分に向けた行動を起こす日にしてみるのもよさそうです。大きな決断をする必要はありません。読書を始める、資格取得に向けて勉強の計画を立てる、生活リズムを見直すなど、身近なことから取り入れてみてはいかがでしょうか。10月の不成就日は、6日（火）、11日（日）、19日（月）、27日（火）の4日間です。不成就日は、何事も成就しないとされる凶日。結婚や開業、引っ越しなど、新しいことを始めるのを避けるという考え方があります。気を付けたいのは、吉日と不成就日が重なる日です。10月11日は一粒万倍日、19日は大安と寅の日が重なります。暦の上では吉日と凶日が同居するため、どちらか一方だけで判断するのは難しいところです。暦を重視して大切な予定の日取りを決める場合は、別の日を検討する方法もあります。一方、すでに決まっている予定まで無理に変更する必要はありません。暦注は、あくまでも昔から伝わる日取りの考え方です。吉凶に振り回されすぎず、実際の都合や気持ちを優先して過ごしましょう。10月は、月初めに天赦日と一粒万倍日が重なる日があり、この先にも寅の日や巳の日、甲子の日など、さまざまな吉日が巡ってきます。暦の上で縁起がよいとされる日を、新しい挑戦や生活の見直しのきっかけにしてみるのもよいでしょう。例えば、10月7日は新しい目標に向けて準備を始める日、10日や22日はお金の使い方を見直す日、17日は新しい習慣を始める日というように、自分なりのテーマを決めてみるのもおすすめです。もちろん、吉日だからといって、必ずよい結果が訪れるわけではありません。反対に、凶日だからといって、何もかもうまくいかないということでもありません。暦は、日々の暮らしに小さな区切りをつくるためのヒントの一つ。自分のペースを大切にしながら、2026年10月を心地よく過ごしていきましょう。