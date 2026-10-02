プレミアリーグは2日、ブライトンに所属するドイツ代表MFがEA SPORTS 9月の月間最優秀選手賞（MVP）に選出されたことを発表した。

グロスは2017年にインゴルシュタットからブライトンへ完全移籍を果たすと、2024夏にドルトムントへ移籍するまで長らく活躍。母国ドイツの地に復帰することになったが、2026年1月に再びブライトンへ加入。高精度の右足のキックを武器に、ここまでクラブ通算290試合出場37ゴール60アシストを記録している。

今年6月に35歳を迎えたグロスだが、今季もブライトンで主力選手として活躍中。今季ここまでの公式戦すべてでフル出場を果たしており、9月に行われたプレミアリーグ3試合で2ゴール3アシストのパフォーマンスを披露。コヴェントリー戦で1ゴール2アシストを達成すると、アーセナル戦ではミドルシュートを叩き込み、後半にはCKでチェマ・アンドレスの得点をアシストしていた。

9月の月間最優秀選手賞の候補にはチャラランポス・コストゥラス（ブライトン）、モハメド・ベロウミ（ハル・シティ）、ジェイデン・ボーグル（リーズ）、アレクサンデル・イサク、ジェレミー・ジャケ（リヴァプール）、ケヴィン・シャーデ（ブレントフォード）、アントワーヌ・セメニョ（マンチェスター・シティ）がノミネートされていたが、これらの選手を抑え、グロスが初受賞を果たした。

なお、プレミアリーグはグロスが月間MVPに受賞した6番目の高齢選手と紹介している。

■プレミアリーグ今シーズンの月間MVP選手

8月：ジョアン・ペドロ（チェルシー）

9月：パスカル・グロス（ブライトン）