U－21スペイン代表のFWカルロス・エスピ（レアル・マドリード）が、1試合5ゴールの大活躍を見せた。

ジョゼ・モウリーニョ監督の“ジョーカー”は1日、U－21スペイン代表として、UEFA U21欧州選手権予選・サンマリノ戦にスタメン出場。34分にチームの4点目を決めると、52分と62分、68分と74分にもゴールネットを揺らした。U－21スペイン代表は13－0と圧勝。エスピは5ゴール2アシストの大活躍だった。

スペイン紙『マルカ』によると、1試合5ゴールは“ラ・ロヒータ（世代別代表の愛称）”史上初の快挙になったとのこと。この試合がU－21スペイン代表での初スタメンだったエスピは、「特別な夜だよ。ここに来てチームの力になりたい、と心から思っていたからとても嬉しい」と率直に喜びを口にしつつ、「僕らは勝利だけを目指して試合に入り、最後まで戦い抜いた。エリア内に入ればチャンスが来ることは分かっていたから、どんなこぼれ球やあらゆるパスに備えていたんだ。だから、ここぞというチャンスでいいポジションにいられた」と虎視眈々とゴールを狙い続けた結果だと述べている。

U－21スペイン代表の次戦は、6日のルーマニア戦となる。