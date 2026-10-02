今日の運勢 10月3日（土）「12星座占いランキング」第1位は魚座（うお座）！ あなたの星座は何位？

2026年10月3日（土）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）10月3日（土）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師のムクルさんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は魚座（うお座）！ あなたの星座は何位……？趣味や遊びに時間を使うと運気が上がる日です。あなたが純粋に楽しいと思えることに没頭してみましょう。ワクワクする気持ちを大切にして過ごすことで、大きな幸運と良い流れがやってくるでしょう。未知の世界に触れることで運気がアップする日です。遠くの景色に思いを馳せたり、専門的な学びを深めたりしましょう。新しい知識を取り入れて視野を広げていくことで、素晴らしい気づきが得られそうですよ。あなたらしさを堂々と表現することで運気が上がる日です。周りの目を気にせず、本当にやりたいことや好きなことを楽しんでみましょう。自信を持って行動することで、素敵なチャンスが巡ってきそうですよ。お家での時間を心地よく整えることで運気がアップする日です。お部屋の掃除をしたり、お気に入りの雑貨を飾ってみましょう。リラックスできる安心の居場所を作っていくことで、明日への活力が養われるでしょう。価値観の合う仲間と交流していくことで運気が上がる日です。友人たちと将来の夢を語り合ったり、連絡を取ってみたりしましょう。共感し合える人たちとの温かい絆が、あなたの前進を優しく後押ししてくれるでしょう。目の前の相手に誠実に向き合うことで運気がアップする日です。大切なパートナーや周りの人へ、日頃の感謝や思いやりの言葉を伝えましょう。丁寧なコミュニケーションが、温かくて強い信頼関係を育てていきます。身近な場所への外出や気軽な会話を楽しむことで運気が上がる日です。近所のカフェで過ごしたり、気になった情報を発信してみたりしましょう。日常の中の小さな発見が、あなたの心を明るく満たしてくれるでしょう。あなたが持つ才能や強みに目を向けることで運気がアップする日です。得意なことにお金や時間を使い、さらにスキルを磨きましょう。自分の価値を信じて大切に扱うことで、豊かな流れがやってくるでしょう。目標に向かって努力を重ねることで運気が上がる日です。今日やるべき課題に対して、最後まで責任を持って取り組んでみましょう。誠実な姿勢と着実な成果が、周りからの大きな評価と信頼に繋がっていくでしょう。日々の生活習慣やルーティンを見直すことで運気がアップする日です。栄養のある食事やストレッチで身体を優しく労わってあげましょう。無理をせずにコンディションを整えることで本来の調子が戻ってくるでしょう。一人の時間を静かに過ごし心を休ませることで運気が上がる日です。スマホから離れ、ゆっくりお風呂に浸かったり瞑想してみましょう。自分の内面と丁寧に向き合うことで、心身の疲れが浄化されるでしょう。周りの人からの優しさや恩恵を素直に受け取ることで運気がアップする日です。一人で抱え込まず、信頼できる人に思い切って頼りましょう。サポートに感謝していくことで、心の不安が優しく解消されるでしょう。あなたの目の前には、常に無数の扉が用意されています。もし今、どの道を進むべきか迷っているのなら、深く深呼吸をして心の声に耳を澄ませてみてください。天使たちは、あなたが一番笑顔になれる方向へと優しい光を照らしています。焦らずに、あなたのペースで一歩を踏み出せば、必ず素晴らしい未来へと繋がっていくはずですよ。■監修者プロフィール：ムクル（mukulu）東京・池袋占い館セレーネ所属。SATORI電話占いで月間No.1に輝き、その後殿堂入り占い師に。最強の占い師を決定するテレビ番組『THE 的中王』（中京テレビ）で『的中王2025』に輝く。母方の親戚がクリスチャンということもあり、幼少期から聖書を愛読し、天使の存在を身近に感じながら育つ。「天使の声」をメッセージとして伝えている。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/