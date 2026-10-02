オランダ代表は現地時間10月1日、UEFAネーションズリーグ（UNL）2026－27・グループA2第3節でギリシャ代表と2－2で引き分けた。試合後、オランダ代表の同点ゴールを挙げたMFタイアニ・ラインデルス（アル・カーディシーヤ／サウジアラビア）が、現地メディア『NOS』を通して、後半45分間の巻き返しについて語った。

シャビ新監督の下、今季のUNLではここまで1勝1分けと無敗を維持するオランダ代表が、2連勝中と好調なギリシャ代表のホームに乗り込んだゲームは、前半だけでギリシャ代表に2点を奪われる苦しい展開。23分、右サイドを破られた末、FWフォティス・ヨアニディス（スポルティング／ポルトガル）にゴールを許すと、前半アディショナルタイムには、ヨアニディスからの折り返しをFWヨルゴス・マスラス（ネオムSC／サウジアラビア）に決められた。

だが、オランダ代表は後半に入ると反撃の色を濃くする。59分に獲得した右コーナーキックの場面で、DFフィルジル・ファン・ダイク（リヴァプール／イングランド）がヘディングシュートを沈めると、終盤の89分には、ゴール前のセカンドボールに反応したラインデルスがボレーシュートを沈める。後半45分間の反撃により、オランダ代表がギリシャ代表の3連勝を阻止。2－2で試合を終えた。

試合後、ラインデルスは、後半45分間に生まれ変わったような猛攻を見せられた一因に言及。「結局のところ、純粋な意志の力による部分は大きいよ」とし、苦しんだ前半については、「1失点目はコミュニケーションの部分にミスがあったし、2失点目は僕らに言わせれば少々アンラッキーなミスがあった」と語る。その上で、「僕らのボール扱いも杜撰だったと思う」と振り返り、前半45分間の出来には満足していないことを明かした。

こうした前半を、ラインデルスは「適切な解決策を見つけられなかった」と総括。一方で、「後半は“10番”になれる選手を3人同時起用することで、その問題を解決することができたんじゃないかな」と話す。

シャビ監督はハーフタイム、3枚の交替カードを切り、ラインデルス、MFライアン・フラーフェンベルフ（リヴァプール／イングランド）、FWノア・ラング（ナポリ／イタリア）を起用。最終的にフル出場したFWクリセンシオ・サマーフィル（アル・ヒラル／サウジアラビア）も含めて、2列目に技巧派の3枚を並べたことが、攻撃面の活性化に一役買ったと主張した。

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