日本代表のFW谷村海那（横浜F・マリノス）が、自身のホームでの先発デビューを振り返った。

広島で行われた『キリンチャレンジカップ2026』のベネズエラ代表戦から移動を含めた中2日で行われたエクアドルとの一戦。ベネズエラ戦は終盤に出場し、日本代表デビューを果たした谷村。所属する横浜FMの本拠地でもある横浜国際総合競技場では、1トップで先発起用された。

慣れ親しんだスタジアムでの先発デビューについて谷村は「できないことだらけで、悔しい一戦だった」とコメント。それでも「最高な雰囲気を作ってもらって、こういった中でもっと自分を出していかなければいけなかった」と、悔しさを滲ませた。それでも、「まずはここで使ってもらえたことが嬉しいです」と起用してくれた森保一監督に感謝。スタメンを聞いたのは前日だったようで、「やらなきゃいけない。どうにかして点を取ってやろうと思っていた」と気合が入っていたが、45分で交代。「結果を出せれば一番良かったですが、良いモチベーションで試合に入れました」と、試合には良い形で入れたとした。

ベネズエラ戦から10名を変更した日本代表は、谷村以外はFIFAワールドカップ2026を戦ったメンバーに。ヨーロッパで普段プレーする選手たちとピッチに立ったが、「縦パスだったり、長いボールだったり。ただ背負うだけじゃ勝てないなって思いました」とコメント。エクアドル代表のCBは、パリ・サンジェルマンでもプレーするウィリアン・パチョ。「相手の腕とかも強かったですし…そういうことをすべてイメージして体ぶつけなきゃいけないなと思いました」と振り返り、「個人ではできるところ、できないところがあると思うので、ワンタッチだったりを上手く使って、剥がしていかなければ、このレベルではやっていけないなと思いました」と、世界との差を痛感した試合だったと語った。

これで2試合連続でプレー。まだまだ日本代表でのキャリアは始まったばかりだ。「悔しいですけど、下を向いている暇はないと思います。次のニュージーランド戦では、もっと良いプレーができるように頑張りたい」とコメント。今回の経験を胸に、更なる成長を誓った。

【動画】谷村海那が決定的なシュートも…