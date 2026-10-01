◆10月相場の中で下がりやすい銘柄は？

10月は、3月決算企業の中間決算が活発化することから様子見ムードが強まるため、この時期は相場が冷え込みやすい月として知られています。

そのような10月相場の中でも特に下がりやすい傾向がある銘柄について、過去のデータを使って調べてみました。

株価が下がりやすい銘柄を紹介する前に、本当に10月の相場が冷え込みやすい傾向にあるのか、過去26年間の10月の株式市場について、下記の条件で検証します。

◇検証条件

検証対象：日経平均採用銘柄（225銘柄）

検証期間：2000年1月1日～2026年8月31日

1銘柄当たりの投資金額：20万円

買い条件：9月末の営業日に寄り付きで買い

売り条件：25日経過後の翌営業日に寄り付きで売り

9月末に日経平均採用銘柄（225銘柄）を購入し、10月末に売却した場合の過去26年間の成績は以下の通りです。

◆【検証結果】10月の株式市場（日経225銘柄）の傾向

勝率：48.03％

勝ち数：2,591回

負け数：2,804回

引き分け数：47回

平均損益（円）：-1,473円

平均損益（率）：-0.74％

平均利益（円）：14,144円

平均利益（率）：7.07％

平均損失（円）：-15,928円

平均損失（率）：-7.96％

合計損益（円）：-8,015,052円

合計損益（率）：-4,007.57％

合計利益（円）：36,646,186円

合計利益（率）：18,323.73％

合計損失（円）：-44,661,238円

合計損失（率）：-22,331.30％

PF（プロフィット・ファクター）：0.821

平均保持日数：27.24日

以上が、10月の株式市場（日経平均225銘柄）の検証結果です。検証結果を見てみると、勝率は48.03％、平均損益は－0.74％となっています。勝率が5割を切っており、1トレード当たりの平均損益がマイナスであることから、10月の日経平均採用銘柄（225銘柄）は下がりやすい傾向があると言えるでしょう。

◆10月の低成績銘柄ランキング

次に、相場全体の株価が下がりやすい傾向のある10月相場の中でも、特に株価が下がりやすい傾向にある個別銘柄をご紹介します。

表は、先ほどの日経平均採用銘柄（225銘柄）を対象とした検証において、勝率が低かった銘柄のランキングです。ランキングは勝率が30％以下の銘柄を取り上げてみました。

＜9434＞ソフトバンク……勝率18.18％

＜9007＞小田急電鉄……勝率19.23％

＜9147＞NIPPON EXPRESSホールディングス……勝率25.00％

このように、軟調に推移しやすい傾向のある10月相場の中で、上に挙げた銘柄は、特に軟調に推移する傾向が強いようです。

どの個別銘柄も、月によって株価が上がりやすい時と下がりやすい時があります。簡単な検証結果でしたが、本記事で紹介した10月相場の傾向は、投資戦略を考える上での有効な判断材料の1つになるでしょう。

これらの数字は、あくまでも過去の検証結果ですので、これから先の未来でも同様の結果になる保証はありません。しかしながら、統計的な背景がある数字は心強い味方となり、安心してトレードに臨めるでしょう。皆さんも投資する際には、ぜひ一度検証してみてくださいね。

※このテーマでの検証については、【システムトレードの達人】を使って検証しています。記事の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性、利用者にとっての有用性を保証するものではありません。当社および関係者は一切の責任を負わないものとします。投資判断はご自身の責任でお願いします

文：西村 剛（証券アナリスト、ファンドマネジャー）

国内運用会社にて中小型株式ファンドマネージャー兼アナリストを経て独立。個人投資家に分かりやすく株式投資を伝授すべく、講演や執筆を行う。『夕刊フジ』3年連続 株-1グランプリ グランドチャンピオン。

文＝西村 剛（証券アナリスト、ファンドマネジャー）