今日の運勢 10月2日（金）「12星座占いランキング」第1位は双子座（ふたご座）！ あなたの星座は何位？

2026年10月2日（金）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）10月2日（金）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の月野さやか（つきの・さやか）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は双子座（ふたご座）！ あなたの星座は何位……？頭の回転が冴えて、人との会話から面白いアイデアが生まれそう。一人で答えを出すより、いろいろな意見に触れることで「これだ！」というものが見つかります。今日は気になるテーマについて、普段あまり話さない人に意見を聞いてみて。少し離れた場所から自分の状況を眺めることで、思いがけない突破口が見つかりそうです。「普通はこうする」に合わせなくても大丈夫。今日は自分と違う分野で活躍している人の考え方に触れて、新しい視点を一つ取り入れてみましょう。あなたらしい客観性が大きな武器になる日。迷っていることがあるなら、どちらかを急いで選ぶより、一度並べて比較してみましょう。今日は選択肢を3つ出して、それぞれの良いところを書き出すと納得できる答えが見えてきそう。自分とは違う価値観に触れることで、世界がぐっと広がりそう。「そんな考え方もあるんだ」と思える出会いや情報が、次の可能性につながります。今日は本屋やネットで、普段なら選ばないジャンルを1つ覗いてみて。すぐに動くより、一度周囲を見渡すことでより良い選択ができそうです。自分の意見を持ちながらも、他の人の考えを聞く余裕を持つと流れが整います。今日は何かを決める前に、信頼できる人の意見を聞いてみましょう。自分の魅力を「どう見せるか」を考えることで、新しい可能性が広がる日。伝え方を少し変えるだけで、今まで届かなかった人にも想いが届きそうです。今日はプロフィールやSNSなど、人から見える自分を更新してみて。感覚だけで判断するより、一度言葉にして整理すると気持ちがすっきりしそう。「なんとなく嫌」「なんとなく好き」の理由を探ることで本音が見えてきます。今日は気になっていることを、メリット・デメリットに分けて書いてみて。細かい部分まで見えるからこそ、今日は少し視点を引いてみることが大切です。完璧な答えより「全体として心地良いか」を基準にすると◎。今日は作業を始める前に、まず1日の優先順位を1つだけ決めてみましょう。慣れたやり方に安心したくなりますが、今日は少し違う方法を試すことで発見がありそうです。全部を変える必要はありません。いつもの選択肢に「もう一案」を加えてみて。今日は行きつけではないお店を1つ選んでみるのもおすすめ。相手の気持ちを考えすぎて、自分の判断が揺れやすいかもしれません。今日は「相手がどう思うか」と「私はどう思うか」を分けて考えてみて。大切な決断ほどすぐ返事をせず、一晩考える時間をもらうのも良い選択です。1つのことを深く考えすぎると、少し視野が狭くなってしまいそう。答えが出ないときほど、別の角度から眺めることが大切です。今日は悩んでいることを「もし友達から相談されたら？」という視点で考えてみると答えが見つかるかも。正しい答えを出そうと頑張りすぎると、少し疲れてしまいそうです。今日は結果を急ぐより「他にも方法はないかな？」と柔らかく考えてみて。行き詰まったことは一度離れて、散歩や美術館など美しいものに触れる時間を作ってみましょう。今日は「正解を決める」より、いろいろな角度から自分と出来事を眺めてみると良い日になりそう。同じ出来事も立つ場所を変えれば、まったく違って見えるかもしれません。人の意見や新しい情報、アートにも触れながら、今の自分に一番しっくりくる答えを選んでみてください。■監修者プロフィール：月野さやか（つきの・さやか）東京・池袋占い館セレーネ所属。元野村證券トップセールスという異色の経歴を持つ占星術師。自身の人生の転機をきっかけにホロスコープと出会い、星よみによる人生プロデュースの道へ。著書『山芋シンデレラ』。経営者から個人まで幅広くサポートしている。Webサイト：https://selene-uranai.com/YouTube： https://www.youtube.com/@ataru-uranai