2026年10月の運勢「血液型×タロット占い」A型・B型・O型・AB型の運気と開運のヒント【今月の運勢】

■A型
カップのナイト（逆位置）
慎重さが味方になる月。成功や成果を実感できそうですが、一方で「これは本当に必要か」と価値観を問い直したくなりそうです。特に下旬になると、勢い任せの誘いが来たり、話がブレたりしやすいとき。感情に流されず、一拍置いて確かめましょう。守りたいものを見極め、丁寧に選び取ることが大切です。
■B型
ペンタクルの8（逆位置）
丁寧さを取り戻す月。前半は人との関係が新しく動き出しますが、24日以降は言葉の行き違いや、やり直しが増えやすい流れです。惰性で雑になりがちな作業ほど、細部を見直すと安心できます。焦って進めるより、いったん立ち止まって整え直して。1つずつ丁寧に確認しながら進めていきましょう。
■O型
隠者（正位置）
静かに内側を見つめる月。月初は気持ちが濃く深く動き、物事の本質を掘り下げたくなりそうです。勢いはあるものの、外へ広げるより1人の時間で答えを探すほうがしっくりくるとき。中旬は自信を後押しする追い風もありますが、焦らず内省を優先して。あえて言葉にしないことも、1つの選択です。
■AB型
ペンタクルの4（正位置）
手放しと執着の間で揺れる月。秘めていた気持ちや過去の関係が再び表に出やすく、本音と向き合う流れが強まります。一方で、握りしめたものを手放したくない気持ちも強まるとき。特に下旬、25日前後は変化を迫られながらも、守りに入りやすい葛藤の時期。無理に抱え込まず、少しずつ力を緩めることで楽になります。
■監修者プロフィール：草彅健太（くさなぎ・けんた）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者の依頼も多い。
Webサイト：https://selene-uranai.com/
YouTube：https://youtu.be/UHrZuZcHTj4