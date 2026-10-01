楽天は30日、2027シーズン「myfavE DAY」の開催に向けて、『myfavEユニフォーム2027』のデザインを募集することになったと発表した。

2027シーズン「myfavE DAY」のテーマは「Elegant（エレガント）」。採用されたデザインのユニフォームは「myfavE DAY」の来場者へプレゼントされ、楽天モバイル 最強パーク宮城のスタンドを華やかに彩る。

さらに、恒例となった「myfavE DAY」のメインビジュアル選手を決めるファン投票も実施。

▼ 『myfavEユニフォーム2027』デザイン募集 概要

「myfavE DAY」コンセプト

「Myfave（私の推し）」と「Eagles」を掛け合わせた「myfavE DAY」。性別や年齢を問わず、より多くのお客様に楽天イーグルスの「My fave（私の推し）」を満喫していただく特別な日になってほしいという想いが込められています。

2027シーズン「myfavE DAY」テーマ：「Elegant（エレガント）」

応募条件：性別年齢不問、お一人様何点でも応募可能

デザイン条件：胸元には「RAKUTEN EAGLES」のロゴを入れること

※右袖には「ご協賛企業様ロゴ」、左袖には「myfavEロゴ」が入る予定

応募期間：9月30日（水）～10月12日（月・祝）23:59

■選考フロー

①一次審査：球団職員による候補作品の選出

②二次審査：一次審査を通過した作品からWEB投票を開催（11月中旬頃開始予定）

③結果発表：球団WEBサイトにて発表（2027年1月末頃予定）

■賞および賞品（予定）

・最優秀賞（1名）

デザインの採用、受賞者のネーム入りユニフォーム贈呈（選手直筆サイン入り）、2027シーズン「myfavE DAY」の観戦チケット進呈等

・優秀賞（一次審査を通過した作品のうち、最優秀賞以外）

2027シーズン「myfavE DAY」の観戦チケット進呈