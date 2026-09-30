ビザ・ワールドワイド・ジャパンは9月12日、山梨県で開催されたBeing ALIVE Japan主催の「TEAMMATES SPORT CAMP 2026 山梨」にて、金融教育セッションを実施した。

「TEAMMATES SPORT CAMP 2026 山梨」で金融教育セッションを実施

TEAMMATES SPORT CAMPは、長期療養中の子どもたちがスポーツやレクリエーション活動を通じて仲間とのつながりを築き、療養生活の中でも「青春」を経験するとともに、病気とともに生きる力や自立を育むことを目的としたプログラム。山梨県南都留郡富士河口湖町で開催され、長期療養中の子どもたちとその家族、計約30名が参加した。同社は2020年より協力企業として同キャンプを継続的に支援している。

楽しみながら将来とお金の役割を考える金融教育セッション

同社が実施した金融教育セッションでは、キャッシュレス決済の仕組みやお金の役割について学んだ後、参加者がチームでレモネードショップづくりに挑戦する体験型ワークショップを実施した。

子どもたちは、限られた予算の中で何にお金を使うか、商品価格をどのように決めるかをチームで考えながら、計画的なお金の使い方について学んだ。また、キャッシュレス決済の体験を通じて、お金や決済の仕組みへの理解を深めた。

また、同社社員は、金融教育セッションの実施を含むキャンププログラムへの協力を行うとともに、キャンプ運営の支援にも参加した。長期療養中の子どもたちやその家族との交流を通じて、Being ALIVE Japanによる同プログラムの実現をサポートした。