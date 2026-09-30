ロッテは30日、社会貢献プロジェクト「MARINES LINKS」の活動として、認定NPO法人Being ALIVE Japanが運営する「TEAMMATES（チームメイツ）」事業を通じてチームに加わったHARUTO選手（赤木陽音くん）が、現在治療中の病気の療養および体調回復を最優先とするため、今後のチーム活動を約半年間休止することになったと発表した。

HARUTO選手は、今年3月に背番号「100」のユニホームを受け取り、マリーンズの一員として活動。その後の体調の経過を踏まえ、主治医およびご家族と協議した結果、現在は治療と療養に専念することが必要であると判断し、約半年間、球場への訪問や関連イベントへの参加などのチーム活動を休止することにした。

活動への復帰は2027年春頃を予定しているが、HARUTO選手の体調回復の経過を見ながら、主治医および家族と相談の上、決定。球団は、HARUTO選手が再び元気な姿でチームに合流できるよう、今後もご家族とともにサポートしていく。

「TEAMMATES（チームメイツ）」事業は、長期療養を必要とする子どもが、スポーツチームの一員として活動する機会を通じて、社会とのつながりを持ち、自立に向けた経験を得ることを支援する取り組み。千葉ロッテマリーンズは、パートナー企業である株式会社リンクス・ビルドとともに、取り組んでいる。

▼ HARUTO選手（赤木陽音くん）

「いまは、病気を治すことを一番に考えて、しっかり休んで元気になれるように頑張ります。マリーンズの一員になって、選手のみなさんやファンのみなさんと一緒に過ごせたことは、僕にとって大切な思い出です。また元気になって、ZOZOマリンスタジアムに行って、みんなに会えるように頑張ります。それまで待っていてください！」

▼ サブロー監督コメント

「陽音くんには、今は体調を第一に、治療と療養に専念してもらいたいと思っています。これからも陽音くんはマリーンズの仲間です。チームとしても、また元気な姿で球場に来てくれる日をみんなで待っています」