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読売ジャイアンツは30日、板東湧梧投手ら育成9選手に対し、来季の契約を結ばないことを発表した。その中には、吉村優聖歩投手の名前もあった。



吉村は明徳義塾高時代、体を大きくひねるトルネード投法で注目を集めた。甲子園にも出場し、高校3年時の2022年にはU-18日本代表も経験した。



同年の育成ドラフト3位で巨人に入団。高卒左腕として支配下登録を目指したが、故障にも苦しみ、主に三軍で経験を積むシーズンが続いた。



プロ3年目の2025年8月には、東京ドームで行われたファーム公式戦で二軍デビュー。これがプロ入り後初の二軍公式戦登板となった。



しかし、育成4年目の今季は一軍、二軍ともに公式戦での登板はなく、支配下登録を勝ち取ることはできず。4年間を通じて二軍公式戦での登板は1試合にとどまった。



高校時代には甲子園、U-18日本代表を経験し、独特なトルネード投法でも注目を集めた21歳の左腕だったが、支配下契約をつかむことはできなかった。





















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