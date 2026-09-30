アジア大会2026 7人制ラグビー日本代表のテレビ放送・配信予定・日程｜ア…

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アジア大会2026 7人制ラグビーのテレビ放送・配信予定・日程｜アジア競技大会 愛知・名古屋
アジア競技大会 愛知・名古屋2026の7人制ラグビー（ラグビー7s）は、10月1日（木）～10月3日（土）に開催されます。男子・女子の2種目が行われ、初日は予選ラウンド、2日は男子準々決勝など、最終日の3日には男女の準決勝、3位決定戦、決勝が予定されています。U-NEXTでは10月1日から3日まで7人制ラグビーのライブ配信が予定されています。
会場：名古屋市瑞穂公園ラグビー場
アジア大会はU-NEXTでライブ配信
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7人制ラグビーのテレビ放送予定
放送日
放送開始
放送予定
中継
現時点で、7人制ラグビーのテレビ放送予定は確認できていません。
※テレビ放送予定は今後追加・変更される場合があります。最新の放送情報はTBS「アジア競技大会2026公式HP」でご確認ください。
7人制ラグビーのネット配信予定
7人制ラグビーはでライブ配信予定です。10月1日の男女予選から、10月3日の男女決勝まで配信予定が発表されています。
配信日
配信開始
配信内容
配信サービス
10月1日（木）
9:00～
男子 予選
女子 予選
10月2日（金）
9:00～
男子 予選・順位決定戦・準々決勝
女子 予選
10月3日（土）
9:00～
男子 順位決定戦・準決勝・3位決定戦・決勝
女子 順位決定戦・準決勝・3位決定戦・決勝
10月1日からライブ配信
7人制ラグビーをU-NEXTでチェック
U-NEXTではアジア大会の7人制ラグビーをライブ配信。男子・女子の予選から準々決勝、準決勝、3位決定戦、決勝まで配信予定をチェックできます。
※リンク先で最新の配信対象試合・配信時刻をご確認ください。
※U-NEXTの配信予定は2026年9月時点の公式配信情報をもとに掲載しています。配信時間・内容は変更となる場合があります。
7人制ラグビーの競技日程
日付
競技時間
区分
ラウンド・内容
会場
10月1日（木）
9:00～19:25
男子・女子
男子 予選ラウンド
女子 予選ラウンド
名古屋市瑞穂公園ラグビー場
10月2日（金）
9:00～16:05
男子・女子
男子 順位決定戦
男子 準々決勝
女子 予選ラウンド
名古屋市瑞穂公園ラグビー場
10月3日（土）
9:00～20:46
男子・女子
男子 順位決定戦・準決勝・3位決定戦・決勝
女子 順位決定戦・準決勝・3位決定戦・決勝
男女 表彰式
名古屋市瑞穂公園ラグビー場
※大会公式のセッションスケジュールでは、7人制ラグビーは10月1日～3日の3日間で実施予定です。10月1日は男女の予選、2日は男子準々決勝など、3日は男女の準決勝・決勝を含む順位決定戦が予定されています。対戦カードや各試合の開始時刻は大会進行や組み合わせにより決定・変更される場合があります。
日程・放送予定について
競技の開催日・セッション時間は、2026年8月19日発表の愛知・名古屋2026大会公式「セッションスケジュール」を一次情報としています。男子・女子の予選、準々決勝、準決勝、順位決定戦、決勝などの競技内容は、確認済みの大会日程情報をもとに整理しています。
大会公式資料では、競技日程は競技団体等との調整により今後変更される場合があると案内されています。テレビ放送予定・ネット配信予定についても変更となる場合があります。
競技日程：愛知・名古屋2026大会公式資料（2026年8月19日発表）
放送予定：TBS「アジア競技大会2026公式HP」参照
ネット配信予定：U-NEXT「アジア大会 愛知・名古屋」参照
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