連載：アナログ時代のクルマたち｜Vol. 86 ホルヒ930Vロードスター

ホルヒというブランドをご存じだろうか？アウグスト・ホルヒによって、1899年にドイツのケルンで設立された会社である。しかしすぐに経営難に陥ると、会社は東部のツヴィッカウに移転。当初August Horch Automobilwerkeを名乗った社名も、1904年に移転した時は、Horch & Cie. Motorwagenwerke AGに変更されていた。もともと高品質な高級車の製造に精力を注いでいたホルヒだが、その品質、洗練されたデザイン、そして最先端の技術的特徴などを兼ね備えていたために、会社は順調に成長していった。しかし、1909年に共同経営者たちとの確執から、ホルヒは会社を去ることになった。

【画像】知る人ぞ知るブランド「ホルヒ」の大型高級車、ホルヒ930V（写真6点）

今でこそその名前が消えているホルヒだが、じつはその源流は今も生きている。それが、会社を追われたアウグスト・ホルヒが次に作った会社である。彼が次に作った会社の社名こそ、Audi Automobilwerke GmbH。つまり、今に繋がるアウディがこの時誕生した。もともとホルヒという名は、ドイツ語で書くとHORCH。古いドイツ語では、「聞く」という意味をもつ。だが、この名前は既に追われた会社が使っていたことから、これをラテン語にしたAUDIREが、アウディの名前の由来である。設立されたのは、ホルヒと同じツヴィッカウ。そして1932年、当時ザクセン州に会社を構えていたホルヒ（すでにArgus Motoren-Gesellshaftに買収されていたが）、アウディ、DKW、そしてヴァンダラーの4社が合併し、アウトウニオン・グループを結成する。この時、今もアウディに冠されているエンブレム、シルバーフォーリングが誕生するのだ。

ただ、第2次世界大戦で東西に分割されたドイツでも、ザクセン州はその最も東端に位置し、戦後は当時のソビエトが支配する東ドイツ領となってしまう。ちなみに東ドイツに属したザクセン州には、陶器で有名なマイセンもあった。そしてホルヒを作った工場では、1990年代まであのトラバントが生産されることになるのである。

アウトウニオンが結成された後も、各ブランドでは個別に社名を冠した車作りが続けられた。このあたりがアウトウニオン、並びにそれに参加した4社の歴史を複雑にしている大きな理由だろう。アウグスト・ホルヒ自身は、自ら立ち上げたアウディにも関与していたが、ホルヒを買収したアルグス社とも関係し、ベルリンに共同の設計事務所を構えていたから、1920年代以降のホルヒとアウディは実質的にアウグスト・ホルヒの管轄下にあったと言ってもよい。だから、両社とも特徴あるモデルを出して、実質的には競合する車種すらあったのである。

いずれにせよ、ザクセン州が東ドイツ領土内にあったことが、アウトウニオン全体の歴史に大きな影を落としたことは間違いない。

話を戻してホルヒである。創業当初から高級車を得意としていただけに、世界恐慌後も大型のモデルを作り続けていた。ここで紹介する930Vの話をする前に、1933年のベルリン国際モーターショーで発表された、ホルヒ830について紹介しよう。この車は、アウトウニオン傘下となって初めてデビューした大型高級車で、後にナチの高官にも愛用されたモデルである。搭載するエンジンはデビュー当初3リッターのV8エンジンを搭載していた。その後1935年からは3.2リッター、ほぼ同時期から1938年までは3.5リッター。そして1938年以降40年までは、3.8リッターを搭載する。

その830から派生したモデルが930である。派生というよりも、ある意味では進化発展形のモデルだ。1937年に登場したものだが、末尾に付くVはドイツ語のverkürzt、すなわち、「短くした」という意味の頭文字で、ホイールベースを短くしたモデルである。前年までは830Bkならびに830Blというモデルがあり、Bは標準モデルを表し、その後ろのｋとｌはkurz およびlangの略であり、それぞれショート、ロングの意味を持っていた。因みにBkのホイールベースは3200mm、Blのホイールベースは3350mmであったが、930Vのホイールベースは3100mmとなる。

ロッソビアンコ博物館に収蔵されていた930Vは、ドイツのコーチビルダー、グレーザーによって仕立て上げられたもので、1938年製とされるので、3.8リッターV8を積んだ最終型。グレーザーはドイツでも高品質のモデルを作るコーチビルダーとして知られ、その歴史は古く、馬車時代の1864年にまで遡る。スタイリッシュで、ドイツ車にありがちな高々と掲げた幌ではなく、ボディ内にすっきりと収めてあるところも、当時としては画期的であったろう。リアシートは横向きで3人乗車が可能。このボディタイプのモデルは、わずか5台しか作られていないという。

文：中村孝仁 写真：T. Etoh