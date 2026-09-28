元イタリア代表GKのディノ・ゾフ氏がロベルト・マンチーニ監督率いる現在の同国代表チームについて言及した。27日、イタリアメディア『カルチョメルカート』が同氏のコメントを伝えている。

3大会連続でFIFAワールドカップ出場を逃しているイタリア代表は、指揮官の選定を巡り紆余曲折を経てマンチーニ監督の復帰が決定。同指揮官の第2期政権の初陣となった現地時間25日のUEFAネーションズリーグ（UNL）・ベルギー代表戦では、0－2で敗戦を喫していた。

守護神として1982年のスペインW杯でイタリア代表を優勝に導き、自身もかつて代表監督を務めたゾフ氏は、「最初は非常に怯えているように見え、苦戦を強いられた。その後は奮闘したが、試合開始時に見られた緊張感が気になった」とベルギー戦を総括。この試合の問題点については、「苦戦したのは攻撃陣だったと言える。後半に入ってからも得点できなかった。もっと質の高いプレーを模索する必要がある」と指摘した。

現地時間28日にUNLのトルコ代表戦を控えるが、ゾフ氏は「多くを語らず、努力する必要がある。残りのネーションズリーグ3試合は重要だ」と語り、次戦での奮起に期待した。

低迷が続く現在のイタリア代表の立ち位置については、「私たちは苦しい時期を乗り越えたばかりだ。そして、これ以上悪くなることはないというのも事実。これは私たちにとって有利に働くだろう。成長しやすい状況だからだ。今の状況では、私たちは良くなるしかない」と語り、前向きなメッセージを送り、今後の巻き返しに期待を寄せた。