有吉弘行「もう二度と機種変更したくない」スマートフォンのデータ引き継ぎに悪戦苦闘

有吉弘行がパーソナリティを務めるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」。9月のアシスタントはデンジャラスの安田和博です。9月20日（日）の放送では、“携帯電話の機種変更”にまつわるエピソードを語りました。

◆有吉 スマホのデータ引き継ぎに大苦戦

最近、4年ぶりにスマートフォンを機種変更したという有吉。その理由について、「放っといても、昼くらいには充電が50％くらいになっていて（笑）」と、長年の使用によるバッテリー劣化であることを明かします。

しかし、「変えると毎回ダメなことが起こる」と有吉。というのも、アプリなどのデータの引き継ぎ作業がうまくできなかったようで、「銀行のやつとかも『もう一度ログインしてください』みたいな。そのパスワードを忘れちゃって、最初からやり直しだもんね」と苦労を語り、「もう二度と変えたくないなって思う」と本音を吐露。これには、安田も「変えたときは、なかなかすんなりいかない」と深くうなずきます。

また有吉は、カメラ機能についても言及し、「そもそもが良すぎて、（新機種に）変えてすぐだと良くなっているか分からない。ただ、何年か後に“あ、全然違うな”って気づくよね」と語ります。

改めて、機種変更の煩わしさを痛感した有吉は、「次はまた4年後か5年後か……なんとかもう変えずに死にたいな（笑）」と願望を口にしていました。

＜番組概要＞

番組名：有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER

放送日時：毎週日曜 20:00～21:55

放送エリア：TOKYO FMをのぞくJFN全国25局ネット

パーソナリティ：有吉弘行

番組Webサイト：https://jfn-pods.com/program/27400

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