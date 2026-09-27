有吉弘行「もう二度と機種変更したくない」スマートフォンのデータ引き継ぎに悪戦苦闘

◆有吉 スマホのデータ引き継ぎに大苦戦
最近、4年ぶりにスマートフォンを機種変更したという有吉。その理由について、「放っといても、昼くらいには充電が50％くらいになっていて（笑）」と、長年の使用によるバッテリー劣化であることを明かします。
しかし、「変えると毎回ダメなことが起こる」と有吉。というのも、アプリなどのデータの引き継ぎ作業がうまくできなかったようで、「銀行のやつとかも『もう一度ログインしてください』みたいな。そのパスワードを忘れちゃって、最初からやり直しだもんね」と苦労を語り、「もう二度と変えたくないなって思う」と本音を吐露。これには、安田も「変えたときは、なかなかすんなりいかない」と深くうなずきます。
また有吉は、カメラ機能についても言及し、「そもそもが良すぎて、（新機種に）変えてすぐだと良くなっているか分からない。ただ、何年か後に“あ、全然違うな”って気づくよね」と語ります。
改めて、機種変更の煩わしさを痛感した有吉は、「次はまた4年後か5年後か……なんとかもう変えずに死にたいな（笑）」と願望を口にしていました。
＜番組概要＞
番組名：有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER
放送日時：毎週日曜 20:00～21:55
放送エリア：TOKYO FMをのぞくJFN全国25局ネット
パーソナリティ：有吉弘行
番組Webサイト：https://jfn-pods.com/program/27400
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