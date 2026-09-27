有吉弘行「絶叫マシンには二度と乗りません」とんねるずの番組ロケ中に1時間逃亡した過去を告白

有吉弘行がパーソナリティを務めるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」。9月のアシスタントはデンジャラスの安田和博です。9月20日（日）の放送では、アミューズメントパーク・富士急ハイランドの絶叫マシンについて語りました。

◆有吉 絶叫マシンに乗りたくなくて…

1週間のニュースを有吉にスッキリさせてもらうコーナー「スッキリしないニュース」では、富士急ハイランド（以下、富士急）に新たなアトラクションが誕生するトピックを紹介。高さ44mの頂上付近まで駆け上がり、富士山の天然水をたたえた池へ急降下する大型スプラッシュコースターで、約40億円を投じて来年夏に開業するとのことです。このニュースに、有吉は「富士急ってすごいよね。どれも“まさに絶叫マシン”って感じだよね」とコメントします。

ただ、有吉自身は絶叫マシンが苦手のようで、「とんねるずさんの番組とかで、よく富士急に行ってたの。でも、みんなおじさんだから苦手なんだよ。富士急に行っても乗るのが怖いから、誰一人として良しとしていなかった（笑）」と振り返ります。

また、ロケ中に全力で拒否しても、絶対に乗らなければならない空気になってしまうと言い、「最後に行った富士急ロケのときは、俺と貴さん（石橋貴明さん）がマジで1時間逃げて隠れていた（笑）。それくらい嫌なんだよ！」と暴露。そのエピソードに安田が爆笑します。

とはいえ、絶叫マシンには何度か乗ったことがあるそうですが、「やったことあるからこそ、もう乗れない」と語り、改めて「いやぁ、怖いよね……。これからロケとかでもいろいろお世話になりますけれども、私は二度と乗りませんのでよろしくお願いします」と宣言していました。

＜番組概要＞

番組名：有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER

放送日時：毎週日曜 20:00～21:55

放送エリア：TOKYO FMをのぞくJFN全国25局ネット

パーソナリティ：有吉弘行

番組Webサイト：https://jfn-pods.com/program/27400

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