レアル・マドリードのMFジュード・ベリンガムが2年連続でイングランド男子年間最優秀選手に選出​​された。

イングランド男子年間最優秀選手賞は、イングランド代表において最も傑出した活躍を見せた選手に対し、イングランドサッカー協会（FA）が授与する賞。イングランド代表のファンによるオンライン投票によって受賞者が決められる。

2025－26シーズンが対象となる今回は、FIFAワールドカップ2026でイングランド人選手による単一大会での最多得点記録を更新する7ゴールの活躍により、スリーライオンズが3位入賞を果たしたことが評価された。

2年連続受賞によってスティーブン・ジェラード、フランク・ランパードというレジェンド2人と受賞回数で並んだ23歳MFは、受賞の喜びを語っている。

「最高の気分だよ。ファンに再び評価してもらえたことは、もちろん大きな名誉だ」

「代表チームでプレーする際に意識することではないけど、素晴らしい夏を過ごしたことへの素敵な『おまけ』のようなものだね」

また、イングランド代表を指揮するトーマス・トゥヘル監督も「彼は我々にとってだけでなく、大会全体を通じても屈指の選手だった。自身のポテンシャルを遺憾なく発揮し、彼がいかに優れた競争心を持ち、まるで『マシン』のような選手であるかを見せつけてくれた。彼はプレッシャーのかかる状況でこそ輝きを放つ。こうした瞬間や舞台を愛し、それによって自身の最高の力を引き出せる」と、教え子に賛辞の言葉を送っている。