「2027年1月に出産予定です」女子プロゴルファー・葭葉ルミが産休を発表 今後の活動にも意欲「ツアー復帰を目指したい」

TOKYO FMグループの「ミュージックバード」が制作し、全国のコミュニティFMで放送中のラジオ番組「WEEKLY GOLF REVIEW」のワンコーナー「葭葉ルミのワンダー！ルミちゃんラジオ supported by 富士住建」（毎月第1金曜16:00～16:45）。女子プロゴルファーの葭葉ルミ（よしば・るみ）選手がパーソナリティを務め、コースで見せる真剣な表情とは一味違う、葭葉プロの等身大の思いをお届けしていきます。9月25日（金）の放送では、自身の産休を公表し、今後の活動について語りました。

◆目標は子育てと競技の両立

番組冒頭、「実はお知らせがあります」と切り出した葭葉プロ。これまでなかなか話す機会がなかったとしながら、「実は7月に産休届を出していました！」と明るく報告。ツアーを休んでいるのもそのためだったと理由を明かしました。

現在は妊娠6ヵ月で、来年1月に出産予定とのこと。ラジオの仕事などを続けながら、充実した日々を送っていると話します。「ゴルフをする機会は減ってしまうんですけど、イベントがあるときにはラジオやSNSで発信しますので会いにきてください！」とファンへ呼びかけました。

そんななか、気になるのがツアーへの復帰です。「具体的な時期はこれからですが、復帰したい思いはしっかりあります」と前向きな姿勢を見せました。近年の女子ゴルフ界では、試合会場への託児所設置など、育児と競技を両立しやすい環境整備が進んでいます。

葭葉プロも「以前は試合をしながらの子育ては難しいと感じていた選手もいたはず。今は協会が支援してくれて本当にありがたい」と変化を実感。「こうした制度や保持しているシード権を活かしながら、ママさんゴルファーとしての復帰を目指したい」と意欲を語りました。

◆ラジオで先輩ママ選手の声を届けたい

一方で、子育てと競技の両立には家族やスポンサーの協力が不可欠であり、現状では誰でもすぐに同じ環境を作れるわけではない難しさも指摘します。それでも葭葉プロは、「将来は会場に保育園ができるかもしれない」と今後の更なる環境改善に期待を寄せており、自身にとっても育児をしながらの競技復帰は大きな挑戦になると語りました。

なお、お腹の赤ちゃんの性別はまだ分かっておらず、「名前を決めるのってすごく大変」と嬉しそうな悩みを明かす場面もありました。

今後は、ゴルフやツアーの話だけでなく、同じように競技と子育てを両立している選手にも話を聞いていきたいとし、「先輩ママ選手の皆さんからいろんなお話を聞きたいと思っています。現在ツアーに出ていない選手にも話を聞いて、リアルな声を届けていきたいですね」と、これからの番組の展望についても語ってくれました。

＜番組概要＞

番組名：葭葉ルミのワンダー！ルミちゃんラジオsupported by富士住建

放送日時：毎月第1金曜日（1週目）16:00～16:45

パーソナリティ：葭葉ルミ

番組Webサイト：https://musicbird.jp/cfm/timetable/wgr/