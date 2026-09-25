UEFAネーションズリーグ（UNL）2026－27・グループA4の戦いが現地時間24日に開幕し、ポルトガル代表とウェールズ代表が対戦した。

リーグ戦の形式で行われるUNLは第5回大会が開幕。ポルトガル代表、およびウェールズ代表は、大会内最高峰のレベルであるリーグAに属しており、グループ4に組み分けられている。

今夏に北中米3カ国で共催されたFIFAワールドカップ2026をベスト16で終えたポルトガル代表は、同大会をもってロベルト・マルティネス前監督が退任し、今回のウェールズ代表戦は、ジョルジェ・ジェズス監督の初陣となる。

試合は22分に動く。ピッチ中央付近でレナト・ヴェイガがルーズボールを跳ね返したところから、ポルトガル代表の攻撃がスタート。ブルーノ・フェルナンデスを経由し、中央のポジションでボールを受けたヌーノ・メンデスが、力強い持ち運びで前を向くと、ペナルティエリア手前でパスを受けたジョアン・フェリックスが右足一閃。グラウンダーのミドルシュートを突き刺し、ポルトガル代表が先手を取った。

ポルトガル代表の1点リードで後半へ折り返すと、立ち上がりの49分には追加点のチャンスを作り出す。ペドロ・ネトのスルーパスで、ペナルティエリア右のスペースへ入ったルベン・ネヴェスが、ダイレクトでクロスボールを供給。ボックス内へ走り込んでいたクリスティアーノ・ロナウドがこのボールに反応したが、左足でのシュートは枠を外れた。

続く59分には、ブルーノ・フェルナンデスからのスルーパスに抜け出したクリスティアーノ・ロナウドが、GKとの1対1を冷静に左足で仕留める。ポルトガル代表がリードを広げたかに思われたが、ここはオフサイドの判定により、得点は認められなかった。

ポルトガル代表は追加点こそ奪えなかったものの、ウェールズ代表に付け入る隙を見せず、1－0でタイムアップ。ジョアン・フェリックスの決勝弾で、ジョルジェ・ジェズス監督の初陣を白星で飾った。

次節は現地時間の27日に行われ、ポルトガル代表はノルウェー代表と、ウェールズ代表はデンマーク代表と、それぞれ対戦する。

【スコア】

ポルトガル代表 1－0 ウェールズ代表

【得点者】

1－0 22分 ジョアン・フェリックス（ポルトガル代表）

【ゴール動画】新体制ポルトガルのファーストゴールはJ・フェリックス