24日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した齊藤明雄氏が、12年ぶりにNPBで完封勝利を挙げた楽天・前田健太について言及した。

前田は同日の日本ハム線に先発し、初回にピッチャー強襲のアクシデントがあるも、スコアボードにゼロを並べて行く。6－0の9回もマウンドに上がり、走者を出しながらも、最後まで1人で投げ抜き完封勝利。

番組MCを務めた野村弘樹氏は「私の後輩なんですけど、やってくれましたね」とPL学園高校の後輩の完封勝利をねぎらった。

齊藤氏は「初回に右腕に打球が当たってどうかなと心配したんですけど、よく9回完封した感じですよね。見ていて顔も表情も気合いが入っていた。心技体一番良かったんじゃないかなという感じのピッチングに見えましたよね。コントロールも良いし、四球もなかった」と評価。

また、齊藤氏が「吉井監督が来てから、もう1回真っ直ぐ投げさせたと思うんですよね」と分析すると、 野村氏は「ストレートが良くなったと同時にストレートのパーセンテージが増えたと思うので、余計に変化球が活きてくる。本来のマエケンのように見えましたね。僕も嬉しかったです」と話していた。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』