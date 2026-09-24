日本代表が24日、キューアンドエースタジアムみやぎで行われた『キリンチャレンジカップ2026』でウルグアイ代表と対戦し、3－1で勝利。途中出場から1得点1アシストの活躍を見せてチームを勝利に導いたFW上田綺世（リール／フランス）がフラッシュインタビューに応じ、自身のゴールシーンなどを振り返った。

試合後、宮城のサポーターの声援によって「より高いモチベーションで試合に入れました」と謝辞を述べた上田は、カウンターからMF伊東純也のスルーパスを受けてシュートを流し込んだゴールシーンについて、「純也くんと試合に入る前から擦り合わせていた部分だったので、ゴールになって良かったです」とコメント。事前に想定していた形のひとつであったことを明かし、GKやDFに寄せられながらもゴールを決めきれたことを喜んだ。

また、対戦国がウルグアイということもあり、「タフな試合になることは予想していたんですけど、チームとして前半からアグレッシブに良いサッカーができたんじゃないかと思います」と評価。新たなスタートを上々の形できれたとの見解を示しつつ、「あと3試合あるので、しっかり勝って、またその先に各々が続いていけるように頑張りたいと思います」と気を引き締めることも忘れなかった。

日本は今後、28日に広島でベネズエラ代表との試合に臨み、10月1日にはエクアドル代表、そして同5日にはパナマ代表とニュージーランド代表のいずれかと対戦する。

【動画】伊東純也のお膳立てから上田綺世がフィニッシュ！